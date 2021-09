OpenSea e l'insider trading al tempo del mercato NFT

Il business legato agli NFT è letteralmente esploso nella prima metà dell'anno, dalla vendita multimilionaria di Beeple in poi, crescendo rapidamente in modo esponenziale e quasi inevitabilmente fagocitando dinamiche non esattamente virtuose. Il caso che coinvolge il marketplace OpenSea, tra i più importanti per giro d'affari, richiama alla mente quelle tipiche dell'insider trading. La società si è pronunciata in merito alla vicenda attraverso un comunicato stampa.

Sebbene nell'intervento non venga mai citato il responsabile, da più parti è indicato in Nate Chastain, Head of Product: essendo a conoscenza degli articoli che sarebbero finiti nella vetrina più importante, ne avrebbe approfittato per acquistarli a prezzi bassi per poi vederne velocemente aumentare il valore. Il CEO e co-fondatore del marketplace, Devin Finzer, ne ha parlato anche su Twitter per confermare l'avvio di un'indagine interna con l'obiettivo di tutelare gli utenti.

We’re conducting a thorough review of yesterday’s incident and are committed to doing the right thing for OpenSea users.

We have posted an official statement here: https://t.co/NWExSdThOf

