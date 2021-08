Cosa sono gli NFT: te lo spiega Paris Hilton (da Jimmy Fallon)

Dai primi mesi dell'anno in poi si è molto parlato di NFT, ma cosa sono esattamente? Ha provato a spiegarlo anche Paris Hilton, intervenuta questa settimana al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Paris Hilton spiega i Non-Fungible Token da Jimmy Fallon

Riportiamo di seguito in forma tradotta la definizione, in verità piuttosto sintetica, fornita dalla modella (e cantante, attrice, imprenditrice, stilista, ereditiera) statunitense. Un Non-Fungible Token è:

… fondamentalmente un contratto digitale, sulla blockchain. Di fatto puoi avere o vendere qualsiasi cosa, dall'arte alla musica, esperienze, oggetti fisici.

Jimmy Fallon ha replicato che, seppur non interessato al mondo degli NFT, conosce bene sia Beeple sia l'interesse mosso dalle sue opere digitali. L'artista (all'anagrafe Michael Joseph Winkelmann), classe 1981, nel mese di marzo ha venduto il collage di immagini intitolato “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” per la cifra record pari a 69,3 milioni di dollari. La Hilton consiglia poi al conduttore di fare comunque un tentativo in questo ambito.

Potresti provare, magari vendendo una delle tue battute.

Un recente report condiviso da report condiviso da DappRadar testimonia l'esplosione del business registrata nella prima metà dell'anno, con vendite per 2,47 miliardi di dollari, divise all'incirca in parti uguali tra il primo e il secondo trimestre. Per fare un paragone, dodici mesi prima (tra gennaio e giugno 2020), il volume d'affari si è attestato complessivamente a 13,7 milioni di dollari. Questi alcuni degli NFT più costosi oltre a quello di Beeple già citato: