NFT: i CryptoPunk tornano all'asta da Christie's (No Time Like Present)

Con l'evento No Time Like Present che sarà attivo online dal 17 al 28 settembre, i CryptoPunk torneranno all'asta su Christie's. Nei mesi scorsi la casa londinese aveva messo in vendita altri nove NFT pixellati, cedendoli per una cifra pari a quasi 17 milioni di dollari.

Christie's organizza una nuova asta con i CryptoPunk (NFT)

Sarà battuta la collezione di Shawn Yue, cantante e attore asiatico, che include alcuni rari Non-Fungible Token creati da Larva Labs e la serie BAYC (Bored Ape Yacht Club) di Yuga Labs. Parte dei proventi verrà poi destinata alla fondazione Make-A-Wish Hong Kong che si occupa di sostenere le spese ospedaliere per la cura dei più piccoli.

A quali cifre si potrà arrivare? La recente cessione di un CryptoPunk, nello specifico uno appartenente alla serie Zombie (#8857), è avvenuta a fronte di un pagamento pari a oltre 6,6 milioni di dollari, versato in Ethereum.

Il giro d'affari legato agli NFT è letteralmente esploso nella prima metà del 2021, arrivando a interessare anche il mondo dello sport, in particolare quello del calcio. Hai le idee poco chiare su cosa siano? Te lo spiega Paris Hilton. Queste alcune delle aste concluse con le offerte più alte: