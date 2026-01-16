Opera GX arriva su Linux: lancio previsto nel Q1

Presto sarà disponibile la versione Linux di Opera GX, il browser della software house norvegese ottimizzato per il gaming. L’annuncio è arrivato con un post su X che fa riferimento a lavori in corso. Non è stata fornita una tempistica precisa per il debutto, ma la risposta fornita dal profilo social a un utente fa riferimento al Q1. Il rilascio potrebbe dunque essere dietro l’angolo.

Il browser Opera GX in arrivo su Linux

Il progetto è stato lanciato ormai quasi sette anni fa su Windows e Mac, crescendo negli anni successivi per abbracciare gli ecosistemi mobile. Più di recente è arrivato a integrare funzionalità AI. Tra le caratteristiche in dotazione ci sono strumenti per ottimizzare l’utilizzo di CPU, RAM e banda, una VPN gratuita, l’accesso rapido a Twitch e Discord, un calendario con le date di rilascio dei giochi, la modalità scura, design personalizzabile e una finestra fluttuante per la riproduzione dei contenuti multimediali. Tutto questo senza dimenticare l’immancabile blocco per le pubblicità. È disponibile sulle pagine del sito dedicato.

L’arrivo di Opera GX nella versione per computer Linux è l’ennesima testimonianza di come questo ambito stia raccogliendo sempre più consensi. Sta attirando l’interesse anche di coloro che fino a poco tempo fa non avevano mai preso in considerazione di abbandonare sistemi operativi come Windows. La dimostrazione più recente è giunta con il traguardo annunciato dal team al lavoro su Zorin OS: oltre 2 milioni di download in meno di tre mesi. A questo proposito, è stato decisivo lo stop al supporto per W10 imposto da Microsoft a inizio ottobre.

La natura stessa del browser, fortemente incentrata sul gaming, rappresenta inoltre una conferma di come la piattaforma del Pinguino stia diventando sempre più una scelta di chi gioca. Le statistiche più recenti relative a Steam ci dicono proprio questo.