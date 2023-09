Come vedere Osasuna-Barcellona in diretta streaming

Osasuna-Barcellona è la sfida che chiude la quarta giornata de LaLiga. Può essere vista in streaming su DAZN e va in scena domenica 3 settembre alle ore 21:00, nella cornice dello stadio El Sadar di Pamplona. I padroni di casa proveranno a ribaltare le previsioni della vigilia e a far scivolare i campioni in carica, ma per loro non sarà un’impresa semplice.

LaLiga: guarda Osasuna-Barcellona in streaming

Los Rojillos sono partiti bene in campionato, agguantando la prima vittoria e muovendo la classifica subito all’esordio, grazie allo 0-2 in trasferta ai danni del Celta Vigo (con le reti di Garcia Santos e Gomez). Nelle stesse ore, i blaugrana si facevano fermare 0-0 dal Getafe al Coliseum Alfonso Pérez.

Segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer e televisore) ai tifosi delle due squadre e agli appassionati del grande calcio internazionale.

A decidere il match saranno innanzitutto le scelte dei due allenatori, Arrasate e Xavi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio.

Osasuna (4-3-3): Fernandez, Ruben Pena, Catena, David Garcia, Mojica, Moncayola, Torrò, Aimar Oroz, Garcia, Budimir, Gomez;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Balde, Christensen, de Jong, Kounde, Gavi, Romeu, Pedri, Gundogan, Lewandowski, Nasraqui Ebana.

Il differente tasso tecnico delle rose fa pendere quasi inevitabilmente il favore del pronostico dalla parte dei blaugrana, nonostante giochino in trasferta.



