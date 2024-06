Ottieni un iPhone 15 in regalo con il conto online SelfyConto

Nell’ambito della nuova operazione a premi di Banca Mediolanum, puoi ottenere un iPhone 15 in regalo invitando sei amici ad aprire il conto online SelfyConto. SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per il primo anno (e fino ai trent’anni per gli under 30), con prelievi gratuiti senza limiti in Italia e nell’Unione europea. Associata al conto c’è una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Volendo, è possibile richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card e la prepagata Mediolanum Prepaid Card.

Come richiedere un iPhone 15 in regalo con SelfyConto

Per ricevere iPhone 15 in regalo bisogna invitare sei amici ad aprire il conto online SelfyConto. L’apertura del conto deve avvenire entro il 30 agosto 2024, con il perfezionamento del contratto entro e non oltre il 6 settembre di quest’anno. In più, entro quattro mesi dall’apertura del conto ciascun nuovo cliente deve accreditare il proprio stipendio o pensione, oppure effettuare spese per almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi con la carta di credito o di debito associata al conto (oppure tramite addebiti diretti attivi sul conto corrente).

Detto questo, segnaliamo che la richiesta del premio va presentata entro il 14 febbraio 2025, tramite l’apposita sezione presente all’interno dell’area privata del sito bancamediolanum.it.

In alternativa all’iPhone 15, che richiede l’invito di sei amici, è possibile ottenere in regalo un iPad di 10^ generazione portando quattro amici o un Apple Watch SE invitando due amici.

Per aderire alla nuova iniziativa a premi promossa da Banca Mediolanum è sufficiente collegarsi a questa pagina del conto corrente online SelfyConto. Il termine ultimo per aprire il conto è fissato al prossimo 30 agosto.