Ottieni una carta di credito gratis per le tue vacanze estive aprendo Conto Corrente Arancio Più

Se stai valutando l’apertura di un nuovo conto corrente online per una carta di credito da usare nelle prossime vacanze estive, ti segnaliamo Conto Corrente Arancio Più di ING. Se accrediti lo stipendio o la pensione hai l’opportunità di azzerare il canone di 5 euro al mese, che include una carta di credito gratuita Mastercard Gold, una carta di debito Mastercard, bonifici SEPA (anche istantanei), prelievi in Italia e in Europa e i servizi tradizionali di home banking come F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA. L’apertura del conto è disponibile tramite questa pagina del sito ING.

Carta di credito gratis per le tue vacanze estive con Conto Corrente Arancio Più

Come accennato qui sopra, Conto Corrente Arancio Più prevede un canone mensile pari a 5 euro al mese, azzerabile però tramite l’accredito dello stipendio o della pensione. Se non hai né uno stipendio né una pensione, puoi ugualmente ottenere il canone zero con entrato di almeno 1.000 euro al mese.

Tornando invece alla carta di credito, questa appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e consente di fare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo. In più include l’opzione Mastercard Fast track, che consente di saltare la coda in aeroporto.

Le altre carte associate a Conto Corrente Arancio Più sono la carta di debito e la carta prepagata Mastercard. La prima offre prelievi gratis in Italia e in Europa, nonché la possibilità di pagare tramite Apple Pay e Google Pay. La carta prepagata virtuale Mastercard è l’ideale invece per lo shopping online. Entrambe sono a canone gratuito.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite questa pagina del sito ufficiale ING. L’apertura è resa ancora più veloce utilizzando come metodo di riconoscimento lo SPID.