Outlook: stanno per arrivare tanti nuovi temi

Microsoft sta indubbiamente compiendo molteplici sforzi per cercare di migliorare il più possibile il nuovo Outlook. Recentemente, infatti, l’azienda ha ottimizzato il grado di usabilità offline dell’applicazione su Windows, senza contare che ben presto andrà anche a rimpiazzare Posta e Calendario, ma a quanto pare non è finita e ora si guarda soprattutto al design, con l’arrivo di nuovi temi.

Outlook: nuovi temi predefiniti e personalizzati con AI

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha confermato che Outlook sta per ottenere un sacco di nuovi temi predefiniti e il supporto per temi AI personalizzati che possono essere realizzati con l’aiuto di Copilot.

Nella roadmap di Microsoft 365 viene infatti specificato che sono in aggiunta quattro nuovi temi al nuovo Outlook per sistemi operativi Windows e alla versione Web del servizio, i quali consentiranno agli utenti di conferire maggiore personalizzazione ed espressività al client di posta elettronica.

Per quanto riguarda i temi generati da Copilot, invece, viene fatto sapere che saranno accessibili dalla sezione dedicata alle impostazioni di Outlook.

La disponibilità generale, sia per i temi predefiniti che per quelli basati su Copilot, è prevista per il prossimo mese.

Ricordiamo che il nuovo Outlook è stato lanciato ufficialmente da Microsoft a settembre del 2023. Questa nuova versione dell’app ha introdotto un’interfaccia aggiornata e diverse funzionalità migliorate, con l’obiettivo di unificare le esperienze tra le versioni desktop e quella Web. Inoltre, il nuovo Outlook integra funzioni basate su Microsoft 365 e Microsoft Loop, con un forte focus sull’intelligenza artificiale, collaborazioni e gestione della produttività.