Paris Hilton x The Sandbox: Halloween nel metaverso

È stata battezzata Cryptoween l’esperienza creata da The Sandbox per festeggiare Halloween. L’ospite d’eccezione è Paris Hilton, modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense, che fa così il suo ingresso ufficiale nel metaverso.

Metaverso: Paris Hilton con The Sandbox

Si tratta di un evento multiplayer accessibile dal 21 ottobre e fino al 7 novembre, ambientato in un party animato da missioni e da una lotteria che metterà in palio NFT e token SAND. Gli interessati possono far riferimento al sito ufficiale per registrarsi e partecipare. Di seguito è visibile il trailer.

Paris Hilton non è nuova a incursioni nel mondo fintech, come testimonia un articolo pubblicato su queste pagine nell’agosto 2021. Allora ha provato a spiegare la natura dei Non-Fungible Token durante un suo intervento nel Tonight Show di Jimmy Fallon. Ecco come è andata.

Non è la prima celebrità coinvolta in iniziative di questo tipo: di recente è toccato anche a Gordon Ramsay (lo chef britannico di Hell’s Kitchen), Jay Kay (leader della band Jamiroquai), El Kun Agüero (ex calciatore argentino del Manchester City) e Andrea Pirlo (non crediamo abbia bisogno di presentazioni).

The Sandbox è solo una delle realtà di questo settore sulle quali è possibile investire con gli strumenti di trading offerti da eToro MetaverseLife: apri un conto per iniziare. Ci sono anche Meta (ex gruppo Facebook) e Roblox solo per fare altri due esempi.

Il 71% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se riesci a sostenere l’elevato rischio di perdita di denaro.