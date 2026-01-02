Pebble Round 2: ritorno dopo oltre 10 anni

A distanza di circa un mese dal lancio dello smart ring Index 01, Pebble ha annunciato l’arrivo del terzo smartwatch. Si tratta del Round 2, erede del modello originario introdotto nel 2015, visibile nel video pubblicato dal CEO Eric Migicovsky su YouTube. Il nuovo orologio può essere già ordinato sul sito ufficiale.

Pebble Round 2: specifiche e prezzo

I primi due smartwatch sono Pebble 2 Duo e Pebble Time 2 (fino al 25 luglio 2025 era stato usato il nome dell’azienda fondata da Eric Migicovsky). Oggi è stato annunciato il Pebble Round 2.

Come si intuisce dal nome è uno smartwatch con schermo di forma circolare. Rispetto al modello originario del 2015 sono stati apportati diversi miglioramenti. Il più evidente è la riduzione dello spessore della cornice. Ciò ha permesso di ottenere un display da 1,3 pollici a 64 colori con tecnologia e-paper e risoluzione di 260×260 pixel.

La seconda novità di rilievo è l’autonomia. La batteria del Pebble Round 2 dura fino a due settimane (con schermo sempre acceso). La cassa è in acciaio inossidabile. Diametro e spessore sono 41,5 e 8,1 millimetri, rispettivamente. Gli utenti possono usare i quattro pulsanti (tre a destra e uno a sinistra) in alternativa al touch.

Queste sono le altre specifiche: connettività Bluetooth, accelerometro, magnetometro, altoparlante e due microfoni per input vocale e risposte ai messaggi (al momento solo su Android, in futuro anche su iOS in Europa grazie al DMA). Lo smartwatch supporta inoltre il conteggio dei passi e il tracciamento del sonno. I cinturini in silicone sono da 14 millimetri (colori brushed silver e polished rose gold) e 20 millimetri (colori matte black e brushed silver).

Il sistema operativo è ovviamente PebbleOS (open source). Sullo store ufficiale sono disponibili migliaia di app e watchface (quadranti). Un SDK permetterà agli sviluppatori di modificare le app per supportare lo schermo circolare.

Il Pebble Round 2 può essere già ordinato. Le spedizioni inizieranno a maggio. Il prezzo è 199,00 dollari. Chi ha ordinato il Pebble Time 2 (spedizioni da marzo) può cambiare l’ordine e scegliere il nuovo smartwatch.