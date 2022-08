POS completo e affidabile: bastano 29 euro grazie a myPOS

Professionisti e i commercianti che non accettano pagamenti elettronici possono andare incontro a delle sanzioni. Questo provvedimento, delineato dal decreto PNRR 2 per attuare gli indirizzi di digitalizzazione del PNRR, è partito dal 1 luglio 2022.

Un provvedimento che, ancor prima di essere ufficialmente emanato, aveva suscitato tante reazioni da parte delle varie associazioni di categoria e dai consumatori.

Ciò che venne invocato maggiormente sono le commissioni più basse per dare maggiore supporto ai commercianti. A doversi munire di POS sono tutti i professionisti a diretto contatto con i clienti:

titolari di bar e locali;

negozianti;

ristoratori;

artigiani;

commercianti ambulanti;

commercialisti;

avvocati;

medici;

denisti.

Chi disattende all’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS, può andare incontro a una multa di minimo 30 euro, che potrà essere maggiorata del 4% in base al valore della transazione rifiutata.

Pagamenti elettronici: scegli myPos

Vista l’obbligatorietà dei pagamenti elettronici e la relativa multa connessa al rifiuto, chi non ha ancora provveduto a munirsi di terminale può affidarsi a myPOS.

In negozio o in movimento, tutte le attività di cui sopra deve essere capaci di accettare i pagamenti tramite carta di credito e di debito.

Con i terminali myPOS, tutti i pagamenti diventano facili, sicuri e, soprattutto, rapidi. Sono wireless e accettano pagamenti Chip&PIN, magstripe e contactless.

Inoltre non necessitano di collegamento ad altri dispositivi, come smartphone o computer, ma sono completamente autonomi. Per richiedere un terminale myPOS, basta entrare in questa pagina, scorrere in basso e scegliere quello che fa al caso proprio.

Nei vari pacchetti myPOS sono compresi un terminale POS e diversi accessori aggiuntivi per effettuare pagamenti senza interruzioni, tra cui rotoli di carta per la stampa delle ricevute, un dock di ricarica e una custodia in silicone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.