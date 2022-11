Perché è così importante una VPN per chi lavora da remoto?

Negli ultimi anni, i lavoratori da remoto sono aumentati in maniera drastica.

Per alcuni si tratta di una grande comodità mentre altri apprezzano maggiormente le attività lavorative nel contesto di un ufficio. A prescindere da ciò, questa situazione comporta dei rischi troppo spesso sottovalutati.

Se nel contesto aziendale si ha un occhio di riguardo lato sicurezza informatica, i singoli dipendenti potrebbero non essere così attenti in locale. Di fatto, chi lavora da remoto, può involontariamente causare danni incalcolabili alla propria azienda.

Basta una distrazione, un malware sul proprio computer, e l’intero apparato aziendale è potenzialmente a rischio. In questo senso, una VPN all’altezza della situazione è molto importante.

La crittografia infatti, largamente utilizzata su ogni servizio di Virtual Private Network che si rispetti, permette di proteggere i dati in entrata/uscita tra macchina locale e potenziale server aziendale.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una VPN è essenziale sia per chi lavora da remoto che per la sua azienda

La crittografia però, non è l’unica prerogativa di un servizio di alto livello. Basta vedere quali sono i vantaggi legati ad ExpressVPN, uno dei provider più noti a livello mondiale che si occupa di questo settore.

Questa piattaforma infatti, oltre ad assicurare una severa politica no log per tutelare la privacy dei clienti, mette a disposizione un’infrastruttura solida, costituita da 94 server sparsi in tutto il mondo.

Il risultato di ciò porta a un alto livello di privacy e prestazioni, con una VPN adatta a gestire anche streaming audiovisivi o altre attività alquanto esose in termini di banda utilizzata.

ExpressVPN inoltre, offre un numero considerevole di app specifiche per diversi dispositivi, spaziando dai PC Windows fino ai Mac, includendo Linux, Android e iOS. L’assistenza, di alta qualità e disponibile 24 ore su 24, rappresenta un ulteriore plus da non sottovalutare.

A rendere ancora più appetibile questo servizio sono le attuali promozioni che lo coinvolgono. Con il piano annuale infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di ExpressVPN con lo sconto del 35%, spendendo dunque solo 8,32 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.