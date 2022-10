Perché dovresti interessarti di NFT, DeFi, Metaverso e Web3

NFT, Web3, DeFi e Metaverso sono tecnologie in evoluzione che stanno cambiando il mondo. Perché dovresti prenderle in considerazione interessandotene? La risposta è presto detta: tutti gli utenti in molte parti del mondo si stanno interessando, molto più che alle criptovalute.

Forse sarà stato l’inverno crittografico, i casi d’uso e il fascino che riescono a trasmettere, ma addirittura Google Trends ha rilevato un aumento globale delle ricerche con questi termini. E se c’è tanto fermento vuol dire che anche i loro mercati sono in crescita o si preparano a crescere.

Nel 2021 il mercato degli NFT è esploso in pochi mesi. Stessa cosa per Web3 e Metaverso che sono strettamente correlati. A dire il vero, tutti questi prodotti e i loro derivati sono utili per diversificare i propri investimenti. Quindi, con molta probabilità, i trader si stanno affacciando a essi per controbilanciare il down delle criptovalute.

Anche tu puoi iniziare ad acquistare NFT. Un modo facile, veloce e sicuro è aprendo un conto su Binance. Questo exchange offre una sezione dedicata ai Token Non Fungibili estremamente integrata nel suo ecosistema semplice e intuitivo.

NFT, Web3, DeFi e Metaverso: i nuovi protagonisti

Sembra quasi che le criptovalute stiano pian piano uscendo di scena. Non per la loro utilità, ovviamente. Tuttavia, la situazione momentanea dei prezzi legati agli asset digitali hanno spento l’animo dei curiosi perché la spinta va più verso un investimento long term. Diverso invece è per NFT, Web3, DeFi e Metaverso.

Sembra proprio che loro abbiamo preso la scena a livello mondiale. La curiosità nei confronti di questi prodotti sta crescendo molto. Per intenderci, stando ai dati di Google Trends, l’interesse globale per Bitcoin è sceso a 27 punti, toccando il suo minimo storico.

Al contrario, l’interesse per Web3 è cresciuto portandosi a 72 punti. Non stupisce che la Cina si trovi al primo posto con 100 punti, vista la politica contraria alle crypto. Seguono poi Singapore e Nigeria con 20 punti, Hong Kong con 18 e Cipro con 11 punti. Di questo Paese ne abbiamo parlato proprio ieri con Binance che ha ottenuto la sua licenza crittografica per operare.

È chiaro quindi che un certo grado di importanza debba essere riservato per tali prodotti in forte ascesa. Quindi prova anche tu a entrare in questo settore. Acquista Token Non Fungibili e approfitta della loro forte crescita. Con Binance puoi farlo in un ecosistema sicuro e facile da utilizzare, anche per i principianti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.