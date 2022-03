Perché sempre più calciatori investono in criptovalute?

Il legame tra calcio e criptovalute è particolarmente forte. Le prime avvisaglie di questo connubio si sono percepite nel 2018.

In quell’anno infatti, il club turco dell’Harunustaspor ha acquistato un giocatore Omer Faruk Kiroglu, offrendo come corrispettivo alla sua precedente squadra dei Bitcoin. Anche nell’ambiente italiano vi sono state iniziative particolari, come il Rimini Calcio che permetteva fino a qualche tempo fa l’acquisto di quote societarie pagando in criptovalute.

Negli ultimi anni però, sono stati alcuni tra i giocatori più influenti al mondo ad essersi ritrovati coinvolti direttamente nel settore. Così come chiunque voglia trattare compravendita di criptovalute, va detto, anche loro devono per forza affidarsi a dei broker affidabili e in grado di garantire commissioni accettabili.

Da Messi a Ronaldo: il rapporto tra big del calcio e cripto

Non tutti sanno che il campione argentino Lionel Messi, come premio per la sottoscrizione del contratto faraonico con il Paris Saint Germain, ha ottenuto anche una sostanziosa parte in criptovalute. In precedenza, il calciatore aveva già lanciato sul mercato una propria linea di NFT.

Iniziativa simile è quella che ha visto coinvolto l’attaccante uruguagio Luis Suarez. Lo scorso novembre infatti, il celebre giocatore Atletico Madrid ha lanciato una sua personale collezione di NFT e, grazie all’appeal sui social, ha potuto raggiungere un gran numero di potenziali acquirenti in tutto il mondo.

Discorso simile per Cristiano Ronaldo che ha ricevuto dalla sua precedente società, ovvero la Juventus, diversi fan token come premio per le (tante) reti segnate. Tutte indicazioni che lasciano trasparire come, gradualmente, come i calciatori investono in criptovalute.

Anche chi non è una ricca star sportiva può comunque ottenere lauti guadagni dal settore. Affidandosi a piattaforme come Binance e, con i dovuti studi e apposite strategie, è possibile ottenere grandi risultati.

Binance è un servizio che permette di operare non solo con Bitcoin, ma anche con altre valute digitali come:

e tanti altre altre altcoin.

Il team di supporto, attivo 24 ore al giorno, e una community unita e pronta ad aiutare chi è novizio del settore, permettono a Binance di essere un vero e proprio punto di riferimento per i trader di tutto il mondo. L’ iscrizione poi, è molto semplice e permette agli utenti di essere attivi e pronti a interagire con il mercato dopo pochi minuti.