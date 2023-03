Plex: fine del supporto per Windows 7, 8 e 8.1

Anche Plex, la popolare piattaforma di streaming client-server, ha annunciato che a stretto giro metterà fine al supporto per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8 e 8.1, unitamente a quello per macOS 10.11 e 10.12. Il termine ultimo è fissato per aprile 2023.

La comunicazione è stata data mediante la condivisione di un apposito post sul forum ufficiale del media server che riportiamo di seguito in forma tradotta.

A partire dalla versione 1.32.0 (pianificata per il rilascio pubblico il 10 aprile), Plex Media Server non supporterà più versioni di Windows precedenti a Windows 10 (versione 1607) o macOS precedenti a 10.13 (High Sierra).

La buona notizia, se così si può dire, è che coloro che usano ancora sistemi operativi ormai reputati “vetusti” possono continuare a fare uso delle precedenti versioni di Plex Media Server sui loro computer.

Plex, però, incoraggia gli utenti a sfruttare un sistema operativo più aggiornato, almeno Windows 10 (versione 1607) e macOS 10.13 (High Sierra), in maniera tale che sia gli OS coinvolti che le versioni del software adoperate possano ricevere senza problemi update di sicurezza critici.

Ricordiamo che a inizio settimana anche Valve ha comunicato che a partire dal giorno 1 gennaio 2024 metterà fine al supporto di Steam per i vecchi sistemi operativi di casa Microsoft, mentre i browser Chrome e Edge hanno già smesso di supportarli. Firefox, invece, continuerà a rendere disponibili update per coloro che utilizzano Windows 7 e Windows 8 e 8.1 e per il momento non ha ancora definito una data esatta di stop, ma sicuramente continuerà a fornire aggiornamenti per gli OS in questione almeno fino al terzo trimestre del 2024.