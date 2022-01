Polygon ha superato Bitcoin ed Ethereum in termini di guadagni intraday

Polygon si è aggiudicata il titolo di migliore criptovaluta il 26 gennaio 2022. Il suo prezzo è aumentato di quasi il 17% portando il guadagno di MATIC verso il 40%. Così ha anche superato Bitcoin ed Ethereum in termini di guadagni intraday raggiungendo il suo massimo a 1,825 dollari. Tutto questo grazie al sentiment positivo del mercato delle criptovalute che continua a migliorare seguendo il rally di 250 miliardi di dollari. Non mancano nemmeno alcune novità che arrivano dal mondo di questa crypto. Potrebbe quindi essere questa un'occasione interessante per acquistare Polygon direttamente su Coinbase.

Polygon e il forte rimbalzo di ipervenduto

È ovvio che Polygon e molte altre criptovalute hanno beneficiato di un rimbalzo di mercato che ha avuto inizio il 24 gennaio 2022. Il motivo è da individuare negli oltre 250 miliardi di dollari che investitori e trader hanno acquistato in asset digitali. Ciò ha permesso a molte crypto, tra cui Ethereum e Bitcoin, di beneficiare e segnare un trend positivo dopo un weekend al cardiopalma.

L'aspetto interessante è che Polygon, rispetto alle altre criptovalute, non ha subito tutta questa influenza derivata dalla Federal Reserve e le sue decisioni. Così come la prospettiva di una contrazione di bilancio della FED e di un aumento dei tassi di interesse.

Pare che uno dei motivi per cui sia riuscita a mantenere alto l'interesse degli investitori è la recente assunzione di Ryan Watts. Non ci ha pensato due volte a lasciare YouTube per entrare nella squadra della neonata Polygon Studios. Dopotutto gli obiettivi sono chiari:

portare Polygon alle vette come leader dei giochi decentralizzati ;

; costruire un marchio che spinga sviluppatori e investitori a entrare nel suo ecosistema NFT;

che spinga sviluppatori e investitori a entrare nel suo ecosistema NFT; elevare Polygon a migliore sede per la transizione al Web 3.0.

Una politica chiara, come chiaro è il progetto della società che ha così descritto questa nuova creazione:

Con il lancio di Polygon Studios, i giochi ottengono un supporto per la costruzione a 360 gradi, i grandi marchi e i franchise molto amati possono essere lanciati su Polygon e i giocatori possono godersi un mondo di gioco completamente nuovo per guadagnare opportunità e giochi decentralizzati.

Quindi, meglio approfittare di tutte queste novità che dovrebbero spingere la criptovaluta verso un'ulteriore crescita. Un'opportunità potrebbe proprio essere quella di acquistare Polygon, ma attenzione, meglio farlo attraverso una piattaforma seria e sicura, con tanta esperienza come Coinbase.