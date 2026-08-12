Polymarket via dalle maglie della Lazio

Era una questione di tempo, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Polymarket non è più uno sponsor della Lazio. La società fa riferimento a una risoluzione consensuale della collaborazione, alla luce delle nuove disposizioni delle autorità competenti . I fatti sono quelli legati all’oscuramento della piattaforma imposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Lazio e Polymarket: risoluzione consensuale

Nella nota si legge di uno spirito di reciproca collaborazione che consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti . Il club biancoceleste riceverà l’intero importo previsto dal contratto per la stagione 2026/2027. Non è escluso nemmeno un riavvicinamento, nel caso in cui il quadro regolamentare dovesse cambiare.

L’immagine qui sopra è tratta da uno dei primi incontri andati in scena durante la preparazione estiva. Già nell’amichevole con il Frosinone disputata un paio di giorni fa, invece, lo sponsor non era più presente sulla divisa.

Sul fatto che Polymarket potesse attirare l’attenzione delle autorità abbiamo scritto in tempi non sospetti. Lo stesso provvedimento di ADM che è intervenuto sulla piattaforma ha messo al bando nel nostro Paese anche Kalshi, un altro mercato predittivo che si è fatto notare nell’ultimo periodo, attraverso una massiccia campagna promozionale fatta di pubblicità e testimonial. Lo stesso vale per Fonbet, il sito di scommesse russo finito di recente al centro di una vicenda molto calda in Italia, che è costata ad Andrea Pirlo la nomina a commissario tecnico della nazionale.

Blocchi poco efficaci per i siti nella lista di ADM

C’è da discutere dell’efficacia dei blocchi, teoricamente in vigore da fine luglio. Polymarket e Kalshi risultano ancora raggiungibili senza nemmeno dover ricorrere a una VPN o ad altri espedienti, mentre il dominio bannato di Fonbet rimanda semplicemente a un mirror, risultando così disponibile a tutti.