 Polymarket via dalle maglie della Lazio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Polymarket via dalle maglie della Lazio

La Lazio annuncia la fine della sponsorizzazione con Polymarket, dopo l'oscuramento della piattaforma in Italia disposto dall'Autorità.
Polymarket via dalle maglie della Lazio
Business
La Lazio annuncia la fine della sponsorizzazione con Polymarket, dopo l'oscuramento della piattaforma in Italia disposto dall'Autorità.
S.S. Lazio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Era una questione di tempo, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Polymarket non è più uno sponsor della Lazio. La società fa riferimento a una risoluzione consensuale della collaborazione, alla luce delle nuove disposizioni delle autorità competenti. I fatti sono quelli legati all’oscuramento della piattaforma imposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Lazio e Polymarket: risoluzione consensuale

Nella nota si legge di uno spirito di reciproca collaborazione che consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti. Il club biancoceleste riceverà l’intero importo previsto dal contratto per la stagione 2026/2027. Non è escluso nemmeno un riavvicinamento, nel caso in cui il quadro regolamentare dovesse cambiare.

Polymarket è ancora main sponsor della Lazio

L’immagine qui sopra è tratta da uno dei primi incontri andati in scena durante la preparazione estiva. Già nell’amichevole con il Frosinone disputata un paio di giorni fa, invece, lo sponsor non era più presente sulla divisa.

La maglia della Lazio senza lo sponsor Polymarket

Sul fatto che Polymarket potesse attirare l’attenzione delle autorità abbiamo scritto in tempi non sospetti. Lo stesso provvedimento di ADM che è intervenuto sulla piattaforma ha messo al bando nel nostro Paese anche Kalshi, un altro mercato predittivo che si è fatto notare nell’ultimo periodo, attraverso una massiccia campagna promozionale fatta di pubblicità e testimonial. Lo stesso vale per Fonbet, il sito di scommesse russo finito di recente al centro di una vicenda molto calda in Italia, che è costata ad Andrea Pirlo la nomina a commissario tecnico della nazionale.

Blocchi poco efficaci per i siti nella lista di ADM

C’è da discutere dell’efficacia dei blocchi, teoricamente in vigore da fine luglio. Polymarket e Kalshi risultano ancora raggiungibili senza nemmeno dover ricorrere a una VPN o ad altri espedienti, mentre il dominio bannato di Fonbet rimanda semplicemente a un mirror, risultando così disponibile a tutti.

Fonte: S.S. Lazio

Pubblicato il 12 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Memorie cinesi nei futuri iPhone e MacBook di Apple?

Memorie cinesi nei futuri iPhone e MacBook di Apple?
Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza

Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza
Come l'AI nasconde filigrane invisibili nel testo che genera

Come l'AI nasconde filigrane invisibili nel testo che genera
Gemini si attiva da solo durante la guida: ecco come disattivarlo

Gemini si attiva da solo durante la guida: ecco come disattivarlo
Memorie cinesi nei futuri iPhone e MacBook di Apple?

Memorie cinesi nei futuri iPhone e MacBook di Apple?
Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza

Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza
Come l'AI nasconde filigrane invisibili nel testo che genera

Come l'AI nasconde filigrane invisibili nel testo che genera
Gemini si attiva da solo durante la guida: ecco come disattivarlo

Gemini si attiva da solo durante la guida: ecco come disattivarlo
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 ago 2026
Link copiato negli appunti