Pornhub, YouPorn e RedTube chiudono in Francia

Aylo ha comunicato che i francesi non potranno più accedere a Pornhub, YouPorn e RedTube a partire da oggi. La chiusura dei siti per adulti è una forma di protesta contro l’obbligo di verifica dell’età dei visitatori imposto da una legge del 2020. La stessa decisione potrebbe essere presa in Europa, dove è stata avviata un’indagine per la violazione del Digital Services Act.

Aylo vuole rispettare la privacy

La legge francese impone ai siti per adulti di implementare misure per la verifica dell’età. L’attuale “autodichiarazione” con il semplice clic su un pulsante non serve praticamente a nulla. Quando i visitatori francesi apriranno Pornhub, YouPorn e RedTube vedranno un avviso che spiega il motivo della chiusura.

Aylo afferma che i sistemi di verifica dell’età non rispettano la privacy degli utenti. Secondo l’azienda canadese, sussidiaria di Ethical Capital Partners, il controllo della maggiore età dovrebbe avvenire a livello di sistema operativo e dispositivi, quindi la responsabilità verrebbe passata a Google, Apple e Microsoft.

La legge consente ad ARCOM (equivalente francese dell’italiana AGCOM) di chiedere agli ISP di bloccare l’accesso ai siti per adulti senza l’ordine di un giudice a partire dal 6 giugno. L’autorità ha pubblicato le linee guida per illustrare come è possibile la verifica dell’età garantendo la privacy. Il funzionamento è simile a quello approvato in Italia che prevede il doppio anonimato. La Commissione europea ha avviato i test per un’app specifica.

Secondo Le Monde, Aylo non vuole adottare un sistema di verifica dell’età perché causerà un drastico calo del traffico e la conseguente diminuzione dei profitti derivanti dagli annunci pubblicitari. Considerati i costi ha preferito chiudere i tre siti per adulti.

A fine maggio, la Commissione europea ha avviato un’indagine su Pornhub in quanto non ha adottato misure appropriate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare con strumenti di verifica dell’età.