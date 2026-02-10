Un aggiornamento senza novità è tutto ciò che serve a PowerToys

È disponibile la nuova versione 0.97.2 di PowerToys. Chi ha già installato l’utility sul proprio computer sta vedendo comparire un avviso e può procedere direttamente all’aggiornamento. Tutti gli altri la possono scaricare dal repository GitHub dedicato oppure dalla scheda sul Microsoft Store.

Le novità di PowerToys 0.97.2: solo bugfix

Non ci sono grandi novità da segnalare: nessuna funzionalità inedita, zero rivoluzioni. E questa è una buona notizia. Significa che il team al lavoro sul progetto si è concentrato sull’ottimizzazione degli strumenti già inclusi in questo vero e proprio coltellino svizzero per il PC, intervenendo sui bug con correzioni mirate.

Il changelog fa riferimento alla risoluzione di gravi problemi di stabilità riscontrati nella precedente 0.97.0. Ecco l’elenco delle componenti aggiornate.

Incolla avanzato: corretto un bug che causava crash;

Selezione colori: corretto un problema legato al contrasto;

Riquadro comando: corretto un problema legato alla localizzazione di alcune stringhe;

CursorWrap (in Utility mouse): corretti problemi legati all’attivazione automatica e alla disabilitazione in base al numero di monitor collegati;

Ridimensionamento immagini: corretto un problema legato al malfunzionamento su Windows 10;

Interruttore della luce: corretto un problema legato all’impostazione del tema appropriato;

Accesso rapido e Screen ruler: corretto un bug che causava crash;

Aree di lavoro: corretto un problema di posizionamento degli elementi.

Tra le ultime novità introdotte troviamo proprio Mouse senza bordi (CursorWrap) e Interruttore della luce.

Abbiamo una richiesta che Microsoft non ascolterà

La prossima funzionalità che vorremmo vedere in PowerToys? Quella che permette la completa disattivazione dell’AI in Windows 11. Farebbe la gioia di molti, liberando risorse preziose oggi occupate da componenti come Copilot.

Dubitiamo che Microsoft ci ascolterà, ma sappiamo per certo che sta lavorando in questa direzione. Ha raccolto i feedback di chi ritiene l’intelligenza artificiale troppo invadente nel sistema operativo e promesso che il 2026 sarà l’anno in cui la piattaforma verrà in qualche modo ripulita. Finalmente.