Prelevare contanti con carta ING, ecco come

Ci sono diversi circuiti di carte di credito molto diffusi e che permettono di prelevare contanti, ma non tutti sono all’insegna della convenienza.

ING Direct offre la possibilità a chi apre il Conto Corrente Arancio di richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold, a canone zero se si spendono 500 euro al mese oppure si ha un piano Pagoflex attivo.

In alternativa, il possessore della carta di credito pagherà 2 euro al mese, ma otterrà in cambio un PIN personalizzabile, notifiche in tempo reale e limiti di spesa e la possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay.

Come prelevare contanti con la carta MasterCard Gold

Oltre alla possibilità di effettuare diverse operazioni con la carta di credito MasterCard Goldi di ING Direct, si possono prelevare contanti presso lo sportello della banca oppure presso il bancomat.

Infatti, questa carta di credito consente il prelievo di contanti in banca sia nel nostro Paese che all’estero. Siccome la carta ING è dotata di PIN, si può prelevare anche agli sportelli bancomat di un’altra nazione.

Per quanto riguarda le condizioni di prelievo presso gli esercizi convenzionati, il correntista può prelevare importi pari alla disponibilità mensile, ma comunque non superiori giornalmente a 600 euro.

Inoltre può richiedere il rimborso rateale delle somme prelevate in rate dilazionate a 3, 6, 9 o 12 mesi entro il giorno precedente l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata eseguita l’operazione rateizzabile.

Vale la pena ricordare che l’apertura di un Conto Arancio, oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito MasterCard Gold, offre anche quella di vincolare le somme in un conto deposito fino a 60 mesi.

Questo deposito vincolato è molto conveniente, poiché offre il 2,5% di rendimento lordo sulle somme vincolate.

Per aprire Conto Arancio, richiedere la Carta di Credito MasterCard e vincolare eventualmente somme di denaro, basta accedere qui e cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio”.

