Previews di Poe per creare app nelle conversazioni con i chatbot

Poe, l’aggregatore di chatbot AI come Claude e ChatGPT di Quora, ha recentemente introdotto una nuova funzione chiamata Previews. Questa innovativa funzionalità consente agli utenti di creare app interattive direttamente nelle conversazioni con i chatbot, aprendo nuove possibilità per la visualizzazione dei dati, lo sviluppo di giochi e persino la creazione di drum machine digitali.

We’re excited to introduce Previews, a new feature that lets you see and interact with web applications generated directly in chats on Poe. Previews works particularly well with LLMs that excel at coding, including Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, and Gemini 1.5 Pro. (1/5) pic.twitter.com/aOqrr4Jv5M

— Poe (@poe_platform) July 8, 2024