Prime Day, termometro digitale a infrarossi

Spiegarne il funzionamento non serve più: ormai tutti hanno ben presente cosa sia ed a cosa serva il termometro digitale a infrarossi, uno strumento pressoché ignorato fino ad un anno fa e ora punto di riferimento essenziale per l’ingresso in qualsiasi locale pubblico. In occasione del Prime Day di Amazon un modello di termometro a infrarossi è a disposizione in offerta speciale con lo sconto del 26%. Si tratta di uno sconto realmente interessante? Vediamo nel dettaglio.

Termometro a infrarossi: l’offerta del Prime Day

Ci sono vari tipi di termometri infrarossi e non solo i prezzi hanno spesso un scarto di qualche decina di euro, ma i livelli stessi di costo sono stati spesso molto ballerini negli ultimi mesi. Gli alti e bassi erano dettati dalle disponibilità del momento e dalla guerra di prezzi instauratasi, con gioco facile per chi riusciva a garantire approvvigionamento rispetto a chi ha dovuto scontare pesanti ritardi nelle consegne.

Il modello disponibile ora in offerta per il Prime Day ha un prezzo pari a 25,9 euro. Non si tratta del miglior prezzo raggiunto nel tempo: sebbene il costo medio per l’acquisto sia stato tra 30 e 35 euro, alcune puntate al ribasso avevano già portato il termometro a questi livelli di costo e anche leggermente inferiori.

Era, tuttavia, un periodo differente: in estate la domanda è scesa e l’attenzione si è spostata altrove, facilitando un rilassamento dei prezzi in virtù di un’offerta che eccedeva le richieste. Ora il trend si sta nuovamente invertendo, il che fa pensare a tempi di consegna in aumento e prezzi destinati a lievitare. L’occasione è dunque ottima, perché per 25,90 euro è possibile avere a disposizione un misuratore che, senza contatto e in un secondo, può rivelare uno stato febbrile. Ottimo per un locale pubblico, ottimo per un ufficio, ottimo la mattina quando i bambini escono di casa per recarsi a scuola. E lo sconto favorisce l’investimento grazie ad un avanzo pari a 9 euro e la spedizione gratuita garantita dal servizio Prime.

Disponibili inoltre sconti su mascherine, igienizzanti e sterilizzatori: li abbiamo raccolti qui.