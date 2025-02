Problemi per l'app INPS: è colpa dell'Assegno Unico in ritardo?

In molti stanno segnalando problemi con l’app INPS. C’è chi nota un errore comparire nella fase di apertura, mentre per altri il malfunzionamento si manifesta durante la navigazione tra le varie sezioni. Lo screenshot qui sotto mostra una delle anomalie che abbiamo incontrato in redazione.

Il ritardo dell’Assegno Unico e i problemi dell’app INPS

In un altro tentativo ci siamo imbattuti in una elaborazione in corso infinita. Una delle ipotesi è quella che conduce a un sovraccarico dei server, conseguente alle numerose connessioni in contemporanea. Non sarebbe la prima volta per l’istituto.

A questo giro, però, la responsabilità non sembra poter essere attribuita a un Click Day. La causa è con tutta probabilità da ricercare nel ritardo dell’Assegno Unico. Il pagamento non è ancora stato effettuato.

Una situazione simile si era già verificata a gennaio, in conseguenza al passaggio al nuovo sistema Re.Tes (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato. A quanto pare, il processo di transizione non è andato come sperato.

Stando a quanto si legge nel messaggio n. 633 pubblicato nei giorni scorsi proprio da INPS, gli aventi diritto avrebbero dovuto ricevere i bonifici già a partire da ieri, dal 20 del mese.

I pagamenti dell’Assegno Unico e Universale relativi ai mesi da febbraio a giugno 2025 per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni sono accreditati a decorrere dal giorno 20 del mese.

Ora, invece, a molti l’applicazione sta segnalando l’invio della somma a partire da oggi, all’interno di una finestra che va dal 20 al 26 febbraio. Potrebbe dunque essere necessario pazientare ancora.

È doveroso sottolineare che non abbiamo conferme ufficiali in merito, ma è lecito supporre che i problemi incontrati oggi nell’utilizzo dell’app INPS siano dovuti proprio all’elevato numero di cittadini che, non avendo ancora ricevuto il pagamento, stanno cercando di effettuare l’accesso per scoprirne il motivo.

Ricordiamo che l’applicazione dell’istituto è stata completamente rinnovata a dicembre, con il rilascio di un aggiornamento relativo all’interfaccia, alle opzioni di personalizzazione e all’aggiunta di una funzionalità di intelligenza artificiale.