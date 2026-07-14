Protezione dei consumatori: nuove regole in Europa

La Commissione europea presenterà nuove norme entro fine anno per incrementare la protezione online dei consumatori. Le novità riguarderanno principalmente i minori, quindi sono correlate al divieto di accesso ai social media. La conferma arriva da Michael McGrath (Commissario per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori) che ha parlato anche della decisione di Sony di non rilasciare più giochi su disco.

Nuove regole contro gli acquisti trappola

L’obiettivo della Commissione europea è impedire l’uso di trappole che spingono i consumatori all’acquisto dei prodotti online. Le nuove regole dovrebbero essere incluse nel Digital Fairness Act che verrà presentato dalla Commissione europea entro fine anno, come già anticipato a metà maggio.

Verranno affrontate varie problematiche, tra cui la progettazione di siti web e app che creano dipendenza, gli abbonamenti trappola e altre pratiche scorrette (dark pattern) che inducono le persone a spendere denaro, considerando i soggetti più vulnerabili, come i minori. Ecco perché le misure rappresenteranno un’integrazione a quelle che limiteranno l’accesso ai social media.

La Commissione europea dovrebbe avere maggiori poteri per sanzionare le aziende che violano le leggi di protezione dei consumatori. Le nuove regole riguarderanno anche i piccoli commercianti online e i produttori di videogiochi. Le Big Tech devono già rispettare il Digital Services Act. Quest’ultimo vieta la vendita di prodotti illegali e l’uso di interfacce progettate intenzionalmente per indurre gli utenti all’acquisto inconsapevole o alla sottoscrizione di un abbonamento indesiderato. Ci sono anche altre leggi, come quella sulla sicurezza dei prodotti.

McGrath ha sottolineato che oggi gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione delle norme a tutela dei consumatori con il coordinamento della Commissione. Ma questa soluzione non ha mai portato all’imposizione di sanzioni e non è un deterrente sufficiente per le aziende che vogliono eludere le leggi.

Il Commissario ha parlato anche della decisione di Sony di rilasciare solo giochi in formato digitale dal 1 gennaio 2028. La Commissione europea non può impedire la libera scelta commerciale. Per lo stesso motivo non verrà introdotta nessuna legge per imporre il funzionamento online dei giochi dopo il ritiro dal mercato.