PS5 Slim: rumor e possibile data di uscita

La PlayStation 5 è ancora oggi un sogno proibito per milioni di giocatori che, nonostante siano trascorsi ormai due anni dal lancio, ancora non sono riusciti ad acquistare la console. Eppure, Sony sarebbe già in procinto di lanciarne un nuovo modello: la PS5 Slim. L’indiscrezione, al momento non confermata, arriva dalle pagine del portale The Leak.

Cosa sappiamo sulla PS5 Slim

Per quanto riguarda la data di uscita, è indicata nel terzo trimestre 2023, dunque in vista delle festività del prossimo anno. Si tratterebbe di un restyling apportato riducendo in modo sensibile le dimensioni complessive della piattaforma (attualmente parecchio ingombrante), anzitutto integrando un SoC di nuova generazione, più piccolo e in grado di funzionare assorbendo meno energia. Quest’ultimo aspetto avrebbe ripercussioni positive in termini di consumi e per quanto riguarda la dissipazione del calore.

Non dovrebbe trattarsi di un modello Pro, almeno non ancora. I tempi non sarebbero ancora maturi, considerando come ancora oggi siano pochi i giochi davvero capaci di spremere appieno le potenzialità hardware di PlayStation 5. Come sempre accade in questi casi, utilizzare il condizionale è d’obbligo, in attesa di conferme o smentite da parte di Sony.

Si tratta dell’ennesimo rumor a proposito di una possibile nuova versione della console. Già nel mese di maggio sono circolate voci di corridoio a proposito di un’incarnazione più piccola e con CPU a 6 nm. A settembre si è poi iniziato a discutere di una variante con lettore disco separato. C’è addirittura chi si è messo d’impegno e ha realizzato una PS5 Slim in casa.

Ad oggi, considerando la carenza di unità sul mercato, il metodo consigliato per provare ad acquistare la piattaforma è richiedere un invito su Amazon, dove nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa anche il bundle con God of War Ragnarok, subito andato sold out.