PureVPN a Natale costa meno: l'ultimo sconto delle festività

La sorprendentemente duratura serie di sconti del Cyber Monday per PureVPN, vista anche a inizio novembre e che ha portato il prezzo del servizio a solo 0,92 Euro al mese, giunge a termine in occasione delle festività natalizie per lasciare spazio alla nuova promozione tematica di fine dicembre 2021. In questa occasione, potrete aggiudicarvi PureVPN…allo stesso prezzo! Si parla di 1,03 Euro al mese che, con il coupon sconto PI2021, scende di nuovo a 0,92 Euro al mese!

PureVPN pensa al Natale: che offerta!

La Virtual Private Network in questione l’abbiamo trattata esaustivamente nel corso degli ultimi mesi, evidenziando le varie funzionalità e caratteristiche. Per esempio, abbiamo visto che supporta moltissimi dispositivi. O ancora, abbiamo notato che è una VPN perfetta anche per il gaming. Insomma, PureVPN non intende deludere i suoi clienti, garantendo sicurezza e anonimato durante la navigazione online per un periodo prolungato e a prezzi competitivi.

Ricordiamo, difatti, che la piattaforma si basa sullo standard di crittografia AES a 256 bit e supporta l’accesso su massimo 10 dispositivi contemporaneamente, che vanno dagli smartphone ai PC, passando per Android TV, router e console. I gestori di PureVPN offrono poi la no-log policy, ovvero non registrano alcun dato riguardo l’attività dei clienti sui loro server. A quest’ultimo proposito, con 6500 server collocati in 140 Paesi PureVPN permette di vedere qualsiasi contenuto in streaming aggirando i blocchi geografici, come anche consente di accedere a videogiochi in anteprima rispetto ai connazionali senza VPN.

Tutto ciò sarà disponibile, grazie all’offerta di Natale, al vantaggioso prezzo di 0,92 Euro al mese. Ricordiamo ancora una volta che dovrete inserire il codice “PI2021” nel carrello per raggiungere tale cifra. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e anche criptovalute, sebbene quest’ultimo metodo non preveda rimborsi in caso di problemi tecnici. L’assistenza tecnica dopo l’acquisto sarà sempre disponibile, in qualsiasi momento della giornata e tutti i giorni.