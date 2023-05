Con la presentazione e disponibilità di Android 14 Beta 2 a partire da ieri, 11 maggio 2023, il pubblico ha iniziato a chiedersi quali saranno i primi dispositivi mobili che si riceveranno tale iterazione del robottino verde al momento del rilascio della versione stabile definitiva. A oggi siamo ancora nel terreno delle indiscrezioni di mercato ma, alla luce di alcune tendenze viste con Android 13 e di partnership rinnovate con alcuni brand, possiamo inquadrare quali smartphone riceveranno Android 14 per primi.

Android 14 debutterà su questi telefoni

Nelle ultime ore molti marchi hanno confermato la loro collaborazione diretta con Google al fine di portare Android 14 il prima possibile sui loro dispositivi. Ad esempio, abbiamo già notato il rilascio della prima beta del sistema operativo per OnePlus 11, sotto forma di OxygenOS 14. Non si tratta però dell’unico smartphone interessato, come dimostra anche la partnership avanzata con Nothing per introdurre la Beta 1 di Android 14 su Nothing Phone (1), e con OPPO per rendere OPPO Find N2 Flip il primo smartphone pieghevole con accesso al futuro OS di casa Google.

Nella lista, però, vanno inclusi anche altri modelli:

Realme GT 2 Pro

Tecno Camon 20

vivo X90 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

A questi si aggiungono infine i top di gamma Samsung che, a quanto pare, hanno già iniziato a ricevere One UI 6.0 per i primi test; e, naturalmente, tutti i Google Pixel compatibili, ovvero i modelli dal 4a (5G) alla famiglia Pixel 7, compreso il Pixel 7a presentato durante il keynote I/O 2023, ed eventualmente il foldable Pixel Fold.

Non va escluso, infine, l’arrivo su altri smartphone e tablet top di gamma o di aziende con cui la Grande G ha un ottimo rapporto di collaborazione tecnica.