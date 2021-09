Amazon Echo Studio: per la prima volta è in offerta il top di gamma

Questa non è una offerta qualunque, perché se hai imparato ad apprezzare il mondo Amazon Echo questo è lo speaker definitivo, al suo miglior prezzo di sempre. Oggi, per la prima volta dopo molto tempo dal suo lancio sul mercato, Amazon Echo Studio è infatti scontato del 15% ed il prezzo scende così da 199,99 euro (prezzo fisso dal giorno del lancio fino a ieri) a 169,99 euro.

Differente nella forma e nella dimensione, differente nelle funzioni e nelle potenzialità. Differente perché punta più in alto.

Echo Studio è qualità

Echo Studio non è come tutti gli altri Echo per un motivo semplice: scommette completamente sulla qualità dell'ascolto. Di questa qualità abbiamo testimoniato a suo tempo, quando fin dall'esordio fu chiara a tutti la differenza di ascolto in termini audio. Un woofer da 13,3 cm, un tweeter da 2,5 cm e tre unità midrange da 5 cm fanno la differenza, e si sente.

Mentre gli altri Echo incontravano offerte a ritmo continuo, Echo Studio è sempre rimasto fisso a 199,99 euro, prezzo comprensivo di compatibilità Zigbee, tecnologia Dolby Atmos per aggiungere spazialità al suono e un design impeccabile ad impreziosire la presenza del device nell'arredo di casa. Ora il tempo è passato, la gamma evolve (che sia in arrivo anche un futuro nuovo Echo Studio?) e finalmente Amazon cede agli sconti: anche il migliore tra tutti gli Echo è ora disponibile con un prezzo ritoccato, tendendo la mano a quanti chiedono ad Alexa il massimo della qualità. Non solo: se associato ad una Fire TV Stick 4K può diventare un moltiplicatore per gli effetti audio del tuo televisore, creando una bolla di suono ancor più emozionante per il tuo intrattenimento casalingo.

Non tutti conoscevano la punta più alta della gamma Echo e non tutti erano pronti ad una spesa di 199,99 euro per quello che si candida seduta stante a diventare l'hub musicale di casa. Non tutti hanno inoltre potuto assaggiarne la qualità. Lo sconto è l'occasione per te che ne hai intuito il potenziale e stavi aspettando la giusta occasione: eccola, dopo 2 anni sul mercato, proprio oggi.