Che rapporto c'è tra Tesla e Bitcoin?

Una delle domande fondamentali che oggi in molti si stanno facendo riguarda Tesla e Bitcoin. Che rapporto c’è veramente tra l’azienda produttrice di auto elettriche e la prima criptovaluta al mondo? Una risposta che interessa molti nello specifico.

Ad aver sollevato il dubbio che Tesla non sia così impegnata in Bitcoin e non creda fortemente in questo asset digitale è un episodio avvenuto di recente. In pratica, la società ha sganciato l’equivalente di 936 milioni di dollari in bitcoin.

Una decisione che ha lasciato perplessi molti, ma soprattutto chi fino ad oggi aveva sfruttato Tesla come proxy per non acquistare direttamente Bitcoin. Ovviamente, la scelta di abbandonare tutti questi BTC ha generato in alcuni panico perché lascia intendere una certa sfiducia.

Che sia l’attuale inverno crittografico ad aver spinto la società a lasciare questa parte di Bitcoin nell’ultimo trimestre? Uno dei motivi, a detta dei dirigenti della casa automobilistica, sono i problemi di liquidità. Questi, causati dal fermo delle vendite in Cina, sono l’esatta conseguenza delle misure rigide contro il Covid-19 attuate da Pechino.

Bitcoin e Tesla: un amore che sta finendo

Sembra che l’amore tra Tesla e Bitcoin stia finendo. Magari non c’era mai stato e ce lo siamo immaginato solo noi. Tuttavia, se prestiamo attenzione all’andamento di Bitcoin da inizio anno, la regina delle criptovalute è scesa di circa il 50%.

Al contrario, Tesla ha registrato un calo del 38%. Ciò vuol dire che chi ha acquistato Tesla come proxy bitcoin ha sovraperformato le criptovalute. Ricordiamo inoltre che questa azienda, nel 2021, ha guadagnato di più dal suo investimento in BTC che dalla vendita delle automobili prodotte.

Attualmente Bitcoin è scambiato a un prezzo di 23.190 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 442,88 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Nelle ultime 24 ore il suo valore è cresciuto dell’1,19%.

