Come vedere Rayo Vallecano-Atletico Madrid in streaming

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è quasi un derby: va in scena nella cornice dell’impianto Campo de Fútbol de Vallecas (ex Teresa Rivero), a sud-est della capitale spagnola, per la terza giornata de LaLiga. È possibile vederlo in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per lunedì 28 agosto alle ore 21:30.

LaLiga: guarda Rayo Vallecano-Atletico Madrid in streaming

Dopo i primi due turni di campionato, la squadra di casa è la vera sorpresa di questo torneo, a punteggio pieno in classifica insieme a Real Madrid e Valencia. Partenza non troppo convincente, invece, per gli ospiti, fermati la scorsa settimana dal pareggio in trasferta contro il Betis.

Ai supporter di Rayistas e Colchoneros segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli, nella telecronaca, sarà la voce di Lorenzo del Papa.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Francisco e Simeone, dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Le loro scelte si riveleranno decisive.

Rayo Vallecano (4-4-2): Dimitrievski, Espino, Lejeume, Aridane, Balliu, Garcia, Oscar Valentin, Lopez, Isi Palazon, Trejo, Nteka;

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Azpilicueta, Savić, Hermoso, Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Ferreira Carrasco, Griezmann, Morata.

Nonostante il fattore campo e l’attuale assetto della classifica, il favore del pronostico formulato dai bookmaker è per gli ospiti: i Colchoneros hanno la volontà di non veder allungarsi il divario tra chi già guida la classifica. Occhio però ai padroni di casa, che faranno di tutto per allungare le mani su altri tre punti per rimanere agganciati alla vetta.

Non c’è solo LaLiga nell’abbonamento a DAZN. La piattaforma trasmette anche tutta la Serie A in streaming, dieci partite per ogni turno di campionato. Ricordiamo che scegliendo di attivare una sottoscrizione con formula annuale si ha la possibilità di risparmiare.

