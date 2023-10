Recensione TERRAMASTER F2-212 NAS

Terramaster F2-212 è il nuovo NAS domestico a 2 alloggiamenti proposto dall’azienda, pensato soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia. Questo NAS punta tutto sulla semplicità, che si traduce anche in un processo di configurazione guidato e lineare, e un’esperienza d’uso intuitiva.

TERRAMASTER F2-212, un NAS per tutti

La tecnologia NAS, o Network-Attached Server permette di usufruire di una o più unità di archiviazione tramite la rete locale. In sostanza, si tratta di piccoli server che offrono diverse funzionalità, la cui parte del leone appartiene senza dubbio al backup dei dati. Ma un NAS può agire anche da server multimediale, per la trasmissione di contenuti come film, video e reel fotografici sul TV di casa, mediante applicazioni come Plex.

Il NAS Terramaster F2-212 appartiene a quella categoria di dispositivi pensati principalmente per l’uso domestico. Di solito, quando si pensa a un Network-Attached Server è facile immaginare un contesto aziendale, con dispositivi complessi e costosi, ma già da qualche anno vediamo sul mercato una pletora di server pensati principalmente per ambienti familiari o piccoli uffici. Compatto e leggero, il Terramaster F2-212 rispecchia perfettamente le caratteristiche di questa categoria, con un device elegante, facile da installare e relativamente silenzioso, perfetto per essere posizionato su una scrivania o in un recesso nascosto in soggiorno.

NAS Terramaster F2-212 – Panoramica generale

Il NAS Terramaster F2-212 è una versione aggiornata del modello precedente F2-210, e offre all’utente un processore quad-core ARM V8.2 Cortex-A55 a 64 bit da 1,7 GHz con unità in virgola mobile (FPU) integrata e motore NEON SIMD, 1 GB di memoria DDR4 e accelerazione hardware DSP per i video. Inoltre, è in grado di codificare filmati in risoluzione 4K, un aspetto particolarmente utile per chi vorrà utilizzare questo NAS anche come media center.

Design, dimensioni e peso

Aprendo la confezione, ci troviamo di fronte un elegante dispositivo all black, con due slot sulla parte frontale, una ventola sul pannello posteriore, due porte USB A, un ingresso LAN e il connettore di alimentazione. A completare il tutto un piccolo pulsante di accensione posizionato su un angolo, facilmente raggiungibile anche se il NAS viene riposto su uno scaffale.

Il marchio Terramaster è ben visibile su entrambe le parti laterali, con un effetto “traforato” che permette anche all’aria di fluire all’interno della macchina. In generale, il prodotto è sufficientemente compatto e leggero da essere tenuto sulla scrivania, accanto al computer, senza creare eccessivo ingombro, grazie alle misure di 22,2 x 11,91 x 15,39 cm per 2,15 kg di peso.

Dotazione del NAS Terramaster F2-212

Come dicevamo in apertura, il Terramaster F2-212 punta sulla semplicità, e questo già dalla confezione: un box abbastanza spartano che al device in se aggiunge l’alimentatore e un cavo LAN. Le istruzioni sono demandate a un QR-code da scansionare per avviare la procedura di configurazione guidata. Dunque, poco ingombro e pochi rifiuti da smaltire, un aspetto decisamente positivo se avete a cuore l’ambiente.

Il NAS è ben sigillato grazie alle paratie di polistirolo e all’involucro in plastica riciclabile protetto da un adesivo antimanomissione: se risulta spezzato, allora il prodotto è già stato aperto. Sicuramente, per un neofita, la vista del prodotto nel suo imballaggio sarà rassicurante, dato che non si troverà davanti a manuali voluminosi o altri elementi di complessità da decifrare.

Come di consueto, il NAS non include alcun hard disk, ma il dispositivo supporta sia le unità HDD che gli SSD, per un massimo di 44 TB (22TB x 2, RAID 0). Gli alloggiamenti sono molto facili da estrarre grazie a un ingegnoso sistema a molla “nascosto”, e potrete montare gli hard disk da 3,5″ senza l’uso di viti grazie ai dispositivi di fissaggio inclusi nel vano. La confezione include anche delle viti da utilizzare se vorrete installare delle unità a stato solido. In ogni caso, la procedura è semplice e intuitiva e le illustrazioni incluse sono chiarissime.

Software

Durante la fase di setup, il NAS Terramaster F2-212 richiede l’installazione del sistema operativo TOS, attualmente alla versione 5.1, un OS proprietario che vi permetterà di gestire vari aspetti del NAS, dalla configurazione di sicurezza all’installazione di applicazioni, come Plex, Aomei Backupper e molto altro.

Il sistema verrà gestito sempre tramite browser, accessibile tramite un indirizzo IP locale o tramite TNAS, un piccolo programma per PC Windows e Mac che vi permette di tenere sotto controllo i dispositivi Terramaster sulla vostra rete locale, con informazioni utili come IP, indirizzo Mac, e così via.

Dal punto di vista della sicurezza, TOS vi suggerirà di utilizzare il NAS in modalità di isolamento sicuro, in sostanza il server non potrà accedere a Internet. Si tratta di una feature importante, dato che eviterete di esporre i vostri dati a possibili minacce informatiche. Il risvolto negativo è che dovrete cercare e installare manualmente eventuali aggiornamenti del firmware e del sistema operativo.

TOS, il sistema operativo Terramaster

Sul desktop di TOS, che potrete personalizzare scegliendo uno sfondo (adorabile il carlino che ci accoglie di default), vedrete le icone delle app installate, ma anche funzionalità molto utili come l’accesso all’assistenza tecnica e un programma chiamato Consulente per la sicurezza, che vi informerà sui possibili rischi a cui il vostro NAS è esposto. Qui potrete configurare il firewall, modificare la porta HTTP/HTTPS e molto altro.

A completare il tutto, la possibilità di gestire gli accessi remoti, un tool di backup, l’immancabile pannello di controllo da cui potrete configurare varie opzioni, l’app center da cui scaricare nuove applicazioni e il File Manager. Quest’ultimo è utile per accedere ai file archiviati nel NAS, e per spostare rapidamente contenuti da una destinazione all’altra.

In merito al trasferimento file, il NAS F2-212 supporta i protocolli SMB e AFP, fondamentali per il caricamento di file ingombranti senza intoppi.

Un aspetto da considerare è che i tempi di riavvio sono lunghi. Durante la prima configurazione e ogni volta che apporterete modifiche importanti alla configurazione, il NAS potrebbe richiedere fino a 10 minuti per un ciclo di reboot completo. Ad esempio, passando alla modalità di isolamento, il dispositivo ha richiesto 7 minuti per essere nuovamente operativo.

Potenza e qualità di Terramaster F2-212

Grazie al processore quad-core da 1,71 GHz e alla memoria RAM da 1 GB, Terramaster F2-212 offre ottime prestazioni. Ciò è avvalorato dal supporto della decodifica hardware video 4K, con decodifica H.265 4K a 60 fps e codifica H.264 1080p, sempre a 60 fps. Ciò significa che lo streaming dei vostri video delle vacanze sul TV in salotto non sarà mai un problema.

La compatibilità con il protocollo uPnP/DLNA significa che potrete godervi i vostri contenuti multimediali preferiti su qualsiasi dispositivo collegato alla rete locale, senza la necessità di configurazioni complesse.

In generale, il trasferimento dati è buono, nei nostri test, abbiamo trasferito un file di quasi 3 TB in poco meno di 30 secondi, con una velocità di circa 90 MB/s.

L’aspetto che abbiamo apprezzato maggiormente è che, durante l’uso, il dispositivo è rimasto pressoché silenzioso, anche con la ventola di raffreddamento posteriore accesa.

Quanto costa Terramaster F2-212?

Il NAS Terramaster F2-212 è attualmente venduto su Amazon al prezzo di 179,99 euro. Si tratta di un prezzo in linea con altri prodotti di questa fascia, sebbene occorrerà acquistare separatamente uno o due hard disk (vanno bene sia quelli da 3,5″ che da 2,5″).

Inoltre, il NAS F2-212 non è dotato di modulo Wi-Fi, dunque occorre acquistare un adattatore USB compatibile a parte.

Detto questo, considerata la qualità del prodotto e la sua estrema facilità d’uso, il prezzo contenuto è uno dei suoi punti di forza.

Specifiche tecniche

Alloggiamenti (bay): 2

CPU: ARM v8 quad-core da 1,7GHz

RAM: 1 GB (non aggiornabile)

LAN: 1 GbE

USB: USB 3.0, USB 2.0

Capacità massima: 44 TB (2x 22 TB in RAID 0)

Tipi RAID supportati: RAID 0/1/JBOD/Single; TRAID

Codifica hardware 4K: sì

Consumi: 22W in funzione, 11W in standby

Pro e contro

Pro

Economico

Facile da configurare e usare

Silenzioso

Contro

Modulo RAM non espandibile

Modulo Wi-Fi assente

Niente slot per SSD M.2

Considerazioni finali

Terramaster F2-212 è un NAS pensato principalmente per i principianti e per chi non ha particolari esigenze in termini di alloggiamenti o funzionalità avanzate di classe aziendale.

Per fare il backup delle vostre foto dallo smartphone, grazie alle versioni mobili di TNAS per iOS e Android, e guardare film e video con Plex, il NAS F2-212 è una scelta azzeccata.

Il prodotto fa il suo dovere, anche nel trasferimento dati dal vostro PC, e grazie alla compatibilità con prodotti esterni come Aomei Backupper, clonare i vostri dischi, creare snasphot di sistema ecc. sarà facile (a patto di avere una buona capacità a disposizione).

Se volete affrancarvi dai servizi di cloud storage a pagamento e/o creare un vostro spazio personale e privato per foto, ricordi, documenti e quant’altro, Terramaster F2-212 è una soluzione relativamente economica e molto efficace.

Peccato solo per l’assenza del modulo Wi-Fi e la RAM non espandibile.

Abbiamo testato questo NAS Terramaster F2-212 con una coppia dei seguenti HDD:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.