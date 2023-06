Revolut Premium gratis per 3 mesi: approfitta ora

Sapevi che Revolut sta attualmente offrendo una nuova promozione per la sua nuova clientela che consente loro di ottenere il servizio Premium gratis per 3 mesi?

Revolut è un conto bancario digitale completo che offre numerose funzionalità, tra cui una carta circuito Mastercard per tutte le tue spese italiane e internazionali durante i viaggi.

Questa offerta ti consente di rinunciare al canone mensile di 7,99 euro per tre mesi, offrendoti tutto il tempo per esplorare tutti i vantaggi della piattaforma.

Revolut Premium gratis per 3 mesi: ecco tutte le funzionalità

Revolut semplifica tutte le tue spese quotidiane consolidandole in un’unica piattaforma. Questa piattaforma offre una moltitudine di vantaggi, come la possibilità di inviare e ricevere denaro in 200 paesi.

Inoltre, la piattaforma ti consente di bloccare gli abbonamenti indesiderati e accedere a premi unici attraverso la sezione “Offerte“.

Revolut brilla di più quando viene utilizzato per i viaggi. La sua funzionalità consente agli utenti di spendere soldi in paesi stranieri con la propria valuta a un tasso di cambio autentico, rendendolo un’opzione ideale per coloro che esplorano oltre i confini dell’Unione Europea.

Inoltre, Revolut consente agli utenti di viaggiare nel lusso a una frazione del costo, fornendo loro l’accesso ai pass per le lounge aeroportuali.

Oltre alle suddette funzionalità, esiste anche una sezione chiamata “Soggiorni” che offre un modo conveniente per prenotare alloggi in tutto il mondo senza incorrere in commissioni di prenotazione.

Inoltre, gli utenti possono ricevere cashback fino al 10%. Infine, il sistema di sicurezza di Revolut è esemplare, in quanto monitora continuamente tutte le transazioni per rilevare eventuali attività sospette e richiederà anche ulteriori verifiche per garantire la protezione dell’utente.

Adesso puoi ottenere tutto questo gratis per 3 mesi. La procedura per attivare la promozione è semplice e può essere completata senza sforzo in soli tre passaggi.

Per accedere alla pagina dell’offerta e scaricare l’app Revolut, è sufficiente inserire il tuo numero di telefono nell’apposito campo. In questo modo riceverai un link personalizzato che ti permetterà di scaricare l’app.

Per iniziare a utilizzare i servizi di Revolut, il primo passo è creare un account. Fatto questo, dovrai aggiornarlo alla versione Premium.

Al termine del periodo di prova di tre mesi, le tariffe di abbonamento mensili verranno applicate automaticamente.