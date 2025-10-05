 Ritorno sulla Luna: Blue Origin in soccorso della NASA?
La NASA potrebbe utilizzare una versione modificata del lander Blue Moon MK1 di Blue Origin per portare gli astronauti sulla Luna prima della Cina.
Business Ricerca Scientifica
Blue Origin

Gli Stati Uniti rischiano di essere anticipati dalla Cina, quindi devono decidere al più presto come arrivare sulla Luna, considerando anche i probabili tagli al budget della NASA. Una delle alternative a Starship di SpaceX potrebbe essere il Blue Moon di Blue Origin.

Starship o Blue Moon?

Il volo inaugurale del razzo New Gleen di Blue Origin è avvenuto il 16 gennaio. Il secondo volo è previsto entro fine ottobre o inizio novembre. Il razzo porterà nello spazio due orbiter della missione ESCAPADE della NASA che raggiungeranno Marte.

All’inizio del 2026 è previsto il lancio del Blue Moon MK1 che dovrebbe atterrare sulla Luna. Il primo stadio del New Glenn che porterà il lander in orbita sarà lo stesso della missione ESCAPADE. Quindi con il secondo volo del razzo dovrà essere recuperato con successo (quello del primo volo è caduto nell’Oceano Atlantico).

Il primo stadio del Falcon 9 di SpaceX è stato recuperato dopo 20 lanci, quindi l’obiettivo di Blue Origin è piuttosto ambizioso. Un secondo Blue Moon Mark 1 verrà utilizzato per portare sulla Luna il rover VIPER entro fine 2027. Nel frattempo viene sviluppato il Blue Moon Mark 2 che, a differenza della prima versione, può trasportare gli astronauti. Questo è il lander scelto dalla NASA per la missione Artemis V. Non sarà pronto prima del 2030.

Blue Moon MK1 e MK2

Per le missioni Artemis III e IV verrà utilizzata una versione modificata di Starship nota come HLS (Human Landing System). I lander di Blue Origin e SpaceX richiedono un rifornimento di propellente in orbita. L’azienda di Jeff Bezos avrebbe deciso di realizzare una versione modificata del Blue Moon Mark 1 per il trasporto di astronauti.

Questo lander non richiede il rifornimento in orbita, quindi potrebbe essere utilizzato per la missione Artemis III al posto del lander di SpaceX (ovviamente se il New Gleen riceverà tutte le certificazioni necessarie). In tal modo, gli Stati Uniti arriveranno sulla Luna prima della Cina. La missione Artemis II è prevista per il mese di febbraio 2026.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 5 ott 2025

