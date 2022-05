Robinhood fa concorrenza a Coinbase: hot wallet Web3 per DeFi e NFT

Robinhood, società che gestisce il famoso exchange di criptovalute, ha fatto sapere di essere al lavoro per la realizzazione di un nuovo hot wallet. In concorrenza con quanto sta facendo Coinbase, entro l’estate vuole offrire una nuova soluzione indipendente per Web3 ai trader DeFi e NFT.

Stando a quanto dichiarato dalla società, Robinhood sta pensando a un portafoglio separato da quello già esistente. Questo avrà l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli utenti più avanzati che investono e fanno trading DeFi e NFT.

Ad aver rivelato questa novità è stato Johann Kerbrat, Chief Technology Officer di Robinhood Crypto, spiegando, durante un’intervista a CoinDesk, come questo hot wallet si rivolgerà a tutti quegli utenti che non si accontentano di investire in criptovalute facendo trading o staking, ma che cercano “casi d’uso avanzati“:

Vediamo questo nuovo prodotto come una sorta di fratello per Web 3. Stiamo costruendo questo prodotto in modo efficace come un browser. Vogliamo fornire l’ultimo pezzo mancante per accedere allo spazio Web3.

Una notizia che farà molto bene alla società Robinhood (HOOD). Puoi investire nelle sue azioni o in altre tramite Freedom Finance. Questa piattaforma permette di negoziare titoli nelle più grandi borse valori in America, Europa e Asia. Tutto alle migliori condizioni in Europa.

Robinhood lavora a un hot wallet Web3

Robinhood ha affermato ufficialmente che il nuovo hot wallet Web3 sarà disponibile ai test entro questa estate, aprendo già ora la lista di attesa per poterlo provare. Tutto è stato pensato per fare concorrenza a Coinbase che ha annunciato la sua Web3 Mobile DApp solo alcuni giorni fa. Ecco cosa ha dichiarato HOOD sul suo blog ufficiale:

Siamo lieti di annunciare che Robinhood sta costruendo un nuovissimo portafoglio Web3 non detentivo che consentirà ai clienti di avere il controllo totale delle proprie criptovalute e di accedere senza problemi al Web decentralizzato e a tutte le opportunità che le criptovalute hanno da offrire.

Il fine ultimo è rendere ancora più facile e funzionale ai suoi clienti la gestione delle risorse DeFi senza dover lasciare i personali ecosistemi di portafoglio. Una soluzione molto interessanti per tutti gli utenti che fanno trading DeFi e NFT.

Vlad Tenev, co-fondatore e CEO di Robinhood ha anche spiegato che la volontà è quella di offrire una proposta a basso costo nel medesimo ecosistema ora disponibile ai clienti. Ecco cosa ha affermato Tenev:

In Robinhood, crediamo che le criptovalute siano più di una semplice classe di asset. Offrendo lo stesso basso costo e l’ottimo design che le persone si aspettano da Robinhood, il nostro portafoglio web3 renderà più facile per tutti tenere le proprie chiavi e sperimentare tutte le opportunità che il sistema finanziario aperto ha da offrire.

Una notizia sicuramente positiva per Robinhood che, come Coinbase, continua a cresce in tecnologie e offerte proposte con il suo exchange. Puoi investire su questa società o su altri titoli grazie un noto exchange dedicato proprio al mercato azionario. Freedom Finance offre soluzioni all’avanguardia, pratiche e sicure.

