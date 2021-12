Robinhood starebbe sviluppando una funzione fantastica per Bitcoin

Stando a un rapporto di Bloomberg, Robinhood sarebbe al lavoro per sviluppare una fantastica funzione da utilizzare, si spera a breve, nella sua app. In pratica, attraverso il suo exchange gli utenti potranno inviarsi bitcoin l'un l'altro. Quindi si tratta della possibilità di regalare Bitcoin a chiunque, basta che operi sulla piattaforma. Questa simpatica, ma al tempo stesso utilissima funzione è stata scoperta grazie a un codice nascosto che alcuni esperti hanno individuato nella versione beta dell'applicazione.

Robinhood a breve introdurrà la possibilità di regalare Bitcoin

Questa notizia sta rendendo felici i moltissimi utenti che utilizzano regolarmente Robinhood. Pensare che a breve ci sarà la possibilità di regalare Bitcoin ad altri investitori è davvero interessante. Non solo, ma creerà nuove opportunità alla stessa piattaforma aumentando così il numero di account iscritti, magari, inizialmente, anche solo per ricevere il regalo.

Come dicevamo, alcuni ricercatori esperti hanno scoperto un codice speciale che consentirebbe agli utenti di inviarsi bitcoin in regalo. Tra l'altro, sembra che ci sarà la possibilità di accompagnare le criptovalute anche con un piccolo messaggio di testo. Una novità incredibile! Ecco cosa ha dichiarato Bloomberg nel suo rapporto:

Il codice indica che la funzione consentirà l'invio di criptovaluta tramite carte regalo digitali che possono essere accompagnate da messaggi lunghi fino a 180 caratteri. Un utente che invia un regalo di criptovaluta sarà anche in grado di ritirarlo in qualsiasi momento prima che venga accettato, secondo il codice.

Quando arriverà ufficialmente questa nuova funzionalità

Purtroppo, essendo solamente un codice presente nella versione beta dell'app, non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità arriverà ufficialmente su Robinhood. Siamo certi che ci vorrà ancora un po' di tempo. In merito ad altre scoperte simili abbiamo già visto che la società è abbastanza lenta, visto che ancora non sono disponibili. Ad esempio, a settembre si parlava di un codice che la società stava testando per un portafoglio Bitcoin e crypto. Questa avrebbe consentito agli utenti di ritirare le proprie criptovalute in una soluzione di autocustodia. Nonostante gli iscritti alla lista di attesa siano oltre il milione, ancora oggi non ci sono aggiornamenti in vista.

Ecco perché pensiamo che ci vorranno ancora diversi mesi prima di poter utilizzare la funzione regalo per Bitcoin su Robinhood. Tra l'altro, prima del lancio dovrà passare del tempo visto che alcuni utenti selezionati dovranno provare in prima persona la versione beta di questa nuova possibile funzionalità. Oltre a questa, ci sono altre novità incluse nel codice rivelatore, come confermato da Bloomberg: