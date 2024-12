Runway lancia Expand Video per generare video ritratti AI

La startup Runway ha appena introdotto una novità entusiasmante nel campo della generazione di video AI: Expand Video. Questa funzione permette di trasformare facilmente un video orizzontale in verticale, aggiungendo contenuti extra sui lati.

Nuova funzione “Expand Video” di Runway modifica l’aspect ratio

Expand Video si basa sull’outpainting, una tecnica già molto apprezzata per le immagini statiche. L’outpainting consente di ampliare un’immagine originale generando dettagli aggiuntivi intorno ad essa, senza alterare il contenuto centrale.

Questa tecnica si rivela estremamente utile per:

Convertire foto e video da verticale a orizzontale (e viceversa);

Aggiungere effetti di zoom e transizioni;

Arricchire una clip con elementi mancanti ai bordi.

Insomma, l’outpainting risolve in un attimo tanti problemi di editing che spesso affliggono i content creator.

Runway punta in alto

L’introduzione di Expand Video non è che l’ultimo tassello della strategia di Runway, che mira a diventare un punto di riferimento per la produzione di video professionali basata su AI, come dimostra il lancio del modello Gen-3 Alpha e l’annuncio della scorsa settimana del nuovo generatore di immagini Frames. Senza contar l’apertura di Runway Studios per produrre e finanziare film e altri contenuti mainstream.

Partnership di Runway con Lionsgate Studios

L’avanzata dell’intelligenza artificiale nel mondo del cinema e della TV sembra ormai inarrestabile. L’accordo tra Runway e Lionsgate, in particolare, porta l’AI direttamente nel cuore di Hollywood.

L’idea è di utilizzare un modello AI personalizzato, addestrato sui contenuti proprietari di Lionsgate, per generare nuovi film e serie attraverso un processo ibrido uomo-macchina. Un’autentica rivoluzione per l’industria dell’intrattenimento.