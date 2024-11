Sam Altman: AGI arriverà nel 2025, macchine pensanti come umani

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha fatto una dichiarazione ottimistica sul futuro dell’AI. Secondo lui, l’Intelligenza Artificiale Generale (AGI) potrebbe bussare alla nostra porta già nel 2025. Sì, Tra poco più di un anno. Altman dice che ormai è solo una questione di ingegneria e che le cose stanno andando più spedite del previsto. A sentir lui quindi, sembra che presto potremo fare quattro chiacchiere con un chatbot AI che ragiona come un essere umano.

Ma cos’è esattamente questa AGI di cui tutti parlano? In pratica, si tratta di un’AI talmente intelligente da fare concorrenza a noi umani in quasi tutti i campi. È il sogno proibito di ogni laboratorio di intelligenza artificiale, ma finora sembrava un traguardo lontanissimo (si parlava di almeno dieci anni). E invece, a quanto pare, potrebbe essere questione di mesi.

Sam Altman prevede l’arrivo dell’AGI nel 2025, ma n on tutti sono convinti

Ovviamente, non tutti sono pronti a scommettere sulla data del 2025. C’è chi storce il naso e fa notare che non esiste nemmeno una visione univoca sulla definizione esatta di AGI. Alcuni dicono che un’AI generale dovrebbe anche saper imparare, adattarsi e svolgere compiti in modo simile al nostro cervello, andando oltre i dati con cui è stata addestrata, ma attualmente la maggior parte degli LLM fa fatica a gestire problemi non presenti nei loro dati di addestramento.

Un nuovo benchmark, chiamato FrontierMath, ha messo in serie difficoltà alcuni dei modelli AI più avanzati, sottoponendogli problemi che non avevano mai visto prima e… sorpresa! GPT-4o e Gemini 1.5 Pro hanno risolto meno del 2% delle sfide. Quando si tratta di ragionare su cose nuove, questi sistemi non sono poi così efficienti.

OpenAI ha un asso nella manica?

Però, attenzione: gira voce che Sam Altman abbia in serbo delle sorprese. Secondo i rumors, la versione completa di OpenAI o1, il loro modello top secret, sia parecchio più bravo a ragionare rispetto alla versione di anteprima. Stando alle indiscrezioni, anche la prossima generazione di modelli Gemini avrà prestazioni migliori nei problemi matematici.

L’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha recentemente confermato che Claude 3.5 Opus è “ancora in arrivo” e prevede che raggiungeremo l’AGI entro il 2026/2027.

La scala dell’AI secondo OpenAI

Certo, bisogna anche considerare che OpenAI ha un bel po’ da guadagnare nel dichiarare che l’AGI è stata raggiunta. Secondo il New York Times, l’accordo tra OpenAI e Microsoft scadrà proprio quando l’AGI diventerà realtà. A quel punto, Microsoft dovrà firmare un nuovo contratto e probabilmente scucire più soldi per usare i modelli di OpenAI in Copilot.

Ma torniamo all’AGI. OpenAI la definisce come “sistemi di AI generalmente più intelligenti degli esseri umani” e dice che verrà raggiunta attraverso 5 livelli. Il livello 1 è quello dei chatbot. Il livello 2 è rappresentato dai chatbot che risolvono i problemi come gli esseri umani. Il livello 3 sono gli agenti che sanno svolgere compiti in autonomia, come Jarvis di Google e Claude con Computer Use. Il livello 4 sono quelli che daranno una mano a inventare cose nuove. E infine, il livello 5 sono i sistemi in grado di svolgere il lavoro di un’intera organizzazione.

Insomma, l’AGI arriverà poco per volta. L’importante è che chi la sviluppa sia consapevole delle possibili conseguenze. Non vorremmo mica ritrovarci nella situazione di Miles Dyson in Terminator, quello che ha creato Skynet senza sapere che avrebbe scatenato il finimondo.