Sam Altman svela lo scambio di email con Jason Rugolo

La collaborazione tra OpenAI e Jony Ive non è iniziata nel modo migliore. A causa delle denuncia presentata da iyO sono stati eliminati tutti i riferimenti alla startup io dell’ex Chief Design Officer di Apple. Sam Altman ha svelato lo scambio di email con Jason Rugolo (CEO di iyO).

Mentre è in corso il procedimento legale (i documenti hanno svelato alcune informazioni sui dispositivi che non verranno sviluppati), Sam Altman ha deciso di rendere pubbliche le conversazioni private con Jason Rugolo (CEO e fondatore di iyO). Le immagini condivise su X mostrano le email scambiate tra inizio marzo e fine maggio, quindi prima e dopo l’annuncio dell’acquisizione di io da parte di OpenAI.

jason rugolo had been hoping we would invest in or acquire his company iyo and was quite persistent in his efforts. we passed and were clear along the way.

now he is suing openai over the name. this is silly, disappointing and wrong. pic.twitter.com/k5oKHGLw0s

— Sam Altman (@sama) June 24, 2025