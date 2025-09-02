Samsung Galaxy S25: le vendite sono impressionanti

I Samsung Galaxy S25, che sono stati lanciati sul mercato a inizio hanno corrente, hanno raggiunto prestazioni di vendita decisamente impressionanti, andando a battere senza indugio alcuno la gamma precedente.

Samsung Galaxy S25: 22,7 milioni di unità vendute

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto riferito dall’account Ice Universe su Weibo, solitamente considerato piuttosto affidabile quanto si tratta di fornire informazioni riguardo Samsung, la serie Galaxy S25 ha venduto 22,7 milioni di unità nei primi sei mesi dopo il lancio.

Più precisamente, l’azienda ha venduto 7,22 milioni di unità del Galaxy S25 base, 4,5 milioni di unità del Galaxy S25+ e ben 10,98 milioni di unità del Galaxy S25 Ultra. Le cifre, dunque, superano nettamente i i 20,8 milioni registrati nello stesso periodo dalla generazione dei Galaxy S24.

In merito al Galaxy S25 Edge non menzionato in precedenza, è bene precisare che il dispositivo è stato immesso sul mercato in un secondo momento rispetto agli altri e ora ha totalizzato 1,01 milioni di unita vendute, il che rivela un forte interesse da parte dei clienti per i device super-sottili.

Alla luce dei dati relativi alla variante Edge, pare proprio che l’intento del colosso sudcoreano di puntare sulla sottigliezza estrema per i suoi smartphone sia stato ben ripagato. Questo è uno dei motivi per cui anche il Galaxy Z Fold7 è stato un grande successo. Non è quindi assolutamente da escludere l’ipotesi che Samsung possa decidere di puntare sempre di più su questo fattore nelle generazioni successive dei suoi dispositivi al fine di incrementare ulteriormente il numero delle vendite.