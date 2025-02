Samsung Galaxy Z Fold7: batteria invariata

Il Samsung Galaxy Z Fold7 sarà probabilmente un foldable molto interessante e rappresenterà un aggiornamento considerevole rispetto al modello attuale, ma un nuovo report rivela che chi si aspettava miglioramenti in termini di autonomia resterà deluso, molto deluso. Infatti, ancora una volta, la dimensione della batteria non cambierà.

Samsung Galaxy Z Fold7: nessun miglioramento per la batteria

Recenti indiscrezioni hanno suggerito che il Samsung Galaxy Z Fold7 farà suoi alcuni elementi del Galaxy Z Fold SE che è stato rilasciato l’anno scorso. Ciò include in primis un design più sottile grazie alla modifica del modo in cui funziona la S Pen e un display più grande. Non dovrebbero poi mancare una cerniera migliorata con piega del display quasi invisibile, miglioramenti alla fotocamera principale e quella sotto lo schermo e ottimizzazioni in fatto di resistenza ad acqua e polvere.

Una cosa che non dovrebbe cambiare, purtroppo, è la capacità della batteria, che resterà la stessa del modello odierno. Ciò sta pertanto a significare che la stessa batteria da 4.400 mAh che Samsung utilizza dal Fold 3 del 2021 verrà adoperata anche per il Fold7.

Di conseguenza, anche le velocità di ricarica potrebbero non vedere un aggiornamento con questa prossima versione del foldable. Ciò si allineerebbe anche con il Galaxy Z Fold SE, che aveva anche una batteria da 4.400 mAh.

Ad ogni modo, per il momento da parte del colosso sudcoreano non vi è ancora nulla di confermato in via ufficiale, pertanto tutte le informazioni sono da prendere con le pinze, come si suol dire.