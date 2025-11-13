Samsung Galaxy Z TriFold: annuncio il 5 dicembre?

Da molti mesi circolano indiscrezioni sul primo smartphone tri-fold del produttore coreano. È stato mostrato in anteprima durante il summit APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) a fine ottobre. Il noto leaker Evan Blass ha svelato alcune specifiche del Samsung Galaxy Z TriFold che dovrebbe essere annunciato il 5 dicembre.

Possibili specifiche e prezzo

Attualmente, l’unico smartphone tri-fold con distribuzione internazionale (non in Italia) è Huawei Mate XT Ultimate Design. In Cina è disponibile anche lo Huawei Mate XTs Ultimate Design. Anche Samsung ha deciso di sviluppare uno smartphone con tre schermi e due cerniere. Il suo nome dovrebbe essere Galaxy Z TriFold.

Il noto leaker Evan Blass (piuttosto affidabile) ha svelato alcune specifiche: schermo interno da 10 pollici (luminosità massima di 2.600 nits), schermo esterno da 6,5 pollici (luminosità massima di 1.600 nits), fotocamera posteriore principale da 200 megapixel e batteria da 5.437 mAh. Lo spessore delle tre sezioni è 3,9, 4 e 4,2 millimetri. Lo spessore totale (quando chiuso) è quindi 12,1 millimetri. In realtà sarà maggiore (probabilmente 14 millimetri), in quanto si devono considerare le cerniere e lo spazio tra le sezioni.

Evan Blass scrive che il processore sarà uno Snapdragon di Qualcomm, senza specificare il modello. Essendo uno smartphone di fascia alta, le opzioni sono due: Snapdragon 8 Elite o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Non ci sono dettagli sulle altre specifiche, ma sicuramente saranno simili a quelle del Galaxy Z Fold7. L’unica certezza è il sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5.

Il Samsung Galaxy Z TriFold sarà ovviamente uno prodotto di “nicchia”. Si prevede infatti un prezzo di 4,4 milioni di won, circa 2.600 euro (tasse escluse). A titolo di confronto, il prezzo base del Galaxy Z Fold7 è 2.149 euro. Il lancio ufficiale è previsto il 5 dicembre. La distribuzione sarà limitata a pochi paesi, tra cui Corea del Sud, Cina, Taiwan e Singapore.