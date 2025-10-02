Samsung: il Galaxy S26 Plus non sarà rimpiazzato dall'Edge

Con il lancio del Galaxy S25 Edge da parte di Samsung è stata avanzata l’ipotesi che a partire dalla futura generazione di flagship l’azienda farà sparire il modello Plus rimpiazzandolo per l’appunto con quello Edge, esattamente come fatto da Apple con la linea iPhone 17 con l’avvento di iPhone Air. I prossimi Galaxy S26 dovrebbero pertanto essere costituita dal modello base definito però Pro, da quello Edge e da quello Ultra. Le ultime indiscrezioni, però, suggeriscono che lo scenario potrebbe alla fine essere differente.

Samsung: il Galaxy S26 Plus si farà, non sarà sostituito dal modello Edge

Stando infatti a quanto dichiarato dalla testata The Elec, il colosso sudcoreano avrebbe avviato lo sviluppo di un dispositivo con nome in codice “M Plus”, che pare si tratti del Galaxy S26 Plus.

La motivazione sarebbe da ricercare nel fatto che le vendite del Galaxy S25 Edge non sono state entusiasmanti al punto tale da spingere Samsung a rimpiazzare il modello Plus, sebbene l’azienda avesse inizialmente pianificato la cosa. I dati relativi alla domanda parlano abbastanza chiaro: tra settembre e dicembre, Samsung aveva pianificato solo 300.000 unità del Galaxy S25 Edge, contro le 500.000 del Galaxy S25 Plus e i 3,4 milioni del Galaxy S25 Ultra.

Dati di vendita a parte, è bene comunque considerare che il Galaxy S26 Plus può offrire non pochi vantaggi rispetto al Galaxy S26 Edge in termini di funzionalità. Il modello Plus, infatti, avrebbe un valore migliore dato da un numero maggiore di fotocamere primarie, una batteria più grande e altro ancora.