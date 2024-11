Samsung One UI 7 aggiorna la sicurezza di Blocco Automatico

Blocco Automatico è una funzionalità di sicurezza di Samsung disponibile nella One UI, pensata per prevenire possibili attacchi informatici, nonché l’esecuzione di codice malevolo nel proprio smartphone. Permette di rimanere protetti anche per quanto riguarda la ricezione di SMS e messaggi dalle varie app di messaggistica, mantenendo l’utente il più possibile al sicuro. Di recente, la funzionalità si è aggiornata con l’attuale versione 6.1.1 di One UI, introducendo alcune nuove funzionalità. In concomitanza all’uscita di One UI 7 per gli smartphone della casa, l’azienda ha intenzione di migliorarne ulteriormente la sicurezza.

Samsung One UI 7: novità anche per la funzionalità Blocco Automatico

Con la versione 1.1.00.28, prevista per la One UI 7 di Samsung, sono previsti ulteriori livelli di sicurezza che permetteranno di bloccare diverse connessioni, sia fisiche che radio, tra cui la connessione USB, la rete 2G e la riconnessione automatica delle reti wireless non sicure, come è emerso da un changelog trapelato tramite l’app pubblicata su APK Mirror.

Nonostante la prima sia in realtà già presente, il fatto che sia stata comunque riportata nella lista cambiamenti potrebbe voler dire che l’azienda ha intenzione di aggiungere ulteriori opzioni per il blocco della connessione USB, mentre le rimanenti due sono completamente nuove. Negli aggiornamenti più recenti alla funzionalità, Blocco Automatico ha già introdotto nuovi livelli di sicurezza, attraverso la modalità “Restrizioni massime”, come la possibilità di impostare i permessi per le app di sistema, oltre ai profili di lavoro con la modalità “Restrizioni massime” attiva.

Samsung One UI 7 dovrebbe essere disponibile per gli smartphone della casa a partire dal prossimo anno, con la fase di beta test già prevista per iniziare questo mese. Tra le altre novità della nuova versione personalizzata dell’interfaccia, che sarà basata su Android 15, dovrebbero esserci significativi cambiamenti all’interfaccia e novità che riguardano l’intelligenza artificiale.

Se volete sapere se il vostro dispositivo potrebbe ricevere il nuovo aggiornamento, potete dare un’occhiata al nostro articolo.