Schulman lascia Anthropic per la startup AI di Murati

Nel vorticoso mondo dell’intelligenza artificiale, i pionieri cambiano casacca con la stessa rapidità con cui si susseguono le innovazioni. L’ultimo scossone arriva da John Schulman, co-fondatore di OpenAI, che dopo soli cinque mesi ha deciso di abbandonare Anthropic per unirsi alla misteriosa startup di Mira Murati, ex CTO di OpenAI.

John Schulman lascia Anthropic per unirsi alla startup dell’ex CTO OpenAI

Per Schulman non deve essere stato facile dire addio ad Anthropic. L’ambiente di ricerca stimolante e i colleghi di talento hanno reso la scelta tutt’altro che scontata. Alla fine, però, l’opportunità offerta da Murati si è rivelata troppo allettante per essere rifiutata. Schulman ha ringraziato il team di Anthropic per il supporto ricevuto, ma ora è pronto a tuffarsi in una nuova avventura.

Confirming that I left Anthropic last week. Leaving wasn't easy because I enjoyed the stimulating research environment and the kind and talented people I was working with, but I decided to go with another opportunity that I found extremely compelling. I'll share more details in… — John Schulman (@johnschulman2) February 7, 2025

Il mistero della startup AI di Mira Murati

Sulla startup di Murati aleggia ancora un alone di mistero. Sappiamo che si occuperà di AI e che ha già raccolto oltre 100 milioni di dollari di finanziamenti. Sappiamo anche che potrebbe chiamarsi “Thinking Machines Lab“, ma per ora si tratta solo di indiscrezioni. Quello che è certo è che Murati, dopo aver supervisionato progetti del calibro di ChatGPT, DALL-E e GPT-4, non si accontenterà di un’impresa di secondo piano.

Schulman non è che l’ultimo di una serie di ex dipendenti OpenAI che Murati ha convinto a seguirla nella sua nuova avventura. Christian Gibson, ingegnere del team di Supercomputing di OpenAI, Mario Saltarelli, ex responsabile IT, Jonathan Lachman, ex dirigente, e diversi ricercatori di Character.ai e Google DeepMind hanno già abbracciato la causa. Una squadra di talenti che fa presagire grandi cose per il futuro.

Un fenomeno sempre più diffuso

Quella di Schulman e Murati non è che l’ultima di una serie di defezioni eccellenti nel mondo dell’AI. Solo nell’ultimo anno abbiamo visto Ilya Sutskever lasciare OpenAI per co-fondare Safe Superintelligence Inc., François Chollet abbandonare Google per creare una nuova azienda con un amico, e i membri chiave del team di NotebookLM, Raiza Martin, Jason Spielman e Stephen Hughes, partire per fondare la propria startup.