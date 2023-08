SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di pagamento sostenibile

SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una soluzione all’avanguardia per coloro che cercano una gestione semplice e veloce delle proprie finanze. Questo conto online non solo offre la comodità di pagare e gestire denaro con facilità, ma include anche una serie di vantaggi esclusivi che lo rendono un’opzione interessante per chi desidera un conto bancario moderno e versatile.

SelfyConto offre un canone gratuito per il primo anno di utilizzo. Inoltre, per chi ha meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è zero fino al trentesimo compleanno. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto è di 3,75€ al mese, azzerabili.

La carta di debito associata al conto è completamente gratuita e sostenibile, realizzata in PVC riciclato al 100%, offre la possibilità di utilizzarla per gli acquisti online e fisici, anche tramite smartphone.

Con SelfyConto, le principali operazioni bancarie sono incluse senza alcuna spesa aggiuntiva. I bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro sono gratuiti. Anche presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo, non ci sono spese per versamenti, prelievi e assegni.

L’app Mediolanum permette di eseguire una vasta gamma di operazioni finanziarie direttamente da smartphone. È possibile pagare, visualizzare movimenti e saldi, effettuare bonifici istantanei e gestire i limiti delle carte di credito/debito. Il riconoscimento biometrico e le notifiche push garantiscono la massima sicurezza durante le tue operazioni. Inoltre, le funzionalità di pagamento mobile come Apple Pay, Samsung Pay offrono un ulteriore livello di comodità e praticità.

L’app Mediolanum anche un accesso completo ai servizi offerti da SelfyConto. Attraverso questa app, è possibile in qualsiasi momento visualizzare la propria posizione finanziaria, richiedere prestiti con esito in tempo reale e anche investire in fondi comuni o fare trading online. L’interfaccia intuitiva e user-friendly consente di gestire le finanze con facilità, direttamente dal proprio dispositivo mobile.

