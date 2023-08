SelfyConto: ultimi giorni per provare a vincere prodotti Apple

Tra le principali realtà che offrono digital banking spicca Banca Mediolanum con il suo prodotto all’avanguardia: SelfyConto. Rivoluzionario e moderno, SelfyConto si adatta alle esigenze di tutti, compresi i più giovani, offrendo un’esperienza bancaria senza pari. E ora, c’è un motivo in più per apprezzarlo: una promozione che offre la possibilità di vincere prodotti Apple di ultima generazione, chiamata “Selfy Summer Awards“: questi sono gli ultimi giorni per approfittarne.

Quali sono i prodotti Apple disponibili?

Aprire SelfyConto non solo ti offre un’esperienza bancaria moderna e conveniente, ma ti dà anche l’opportunità di partecipare all’estrazione di cinque prodotti Apple ogni settimana. Potrai vincere: un iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black, un MacBook Pro 13.3″ M2 256GB Space Grey e persino un Apple Watch S8 GPS 45mm Black.

Non mancano i vantaggi esclusivi che rendono questa esperienza ancora più allettante. Per il primo anno, il canone di tenuta conto è totalmente gratuito. E se hai meno di 30 anni, questo vantaggio si estende fino al compimento del trentesimo anno, offrendo ai giovani una solida base finanziaria senza costi nascosti.

Oltre ai premi e ai vantaggi finanziari, SelfyConto si impegna anche per l’ambiente. La carta di debito inclusa è realizzata al 100% in PVC riciclato, dimostrando l’impegno di Banca Mediolanum per la sostenibilità. Inoltre, le operazioni bancarie come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono gratuite e illimitate.

L’opportunità di vincere prodotti Apple di alta qualità, unita ai vantaggi eccezionali offerti da SelfyConto, rende questa promozione un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. L’apertura del conto è semplicissima e può essere effettuata online, anche in maniera semplificata utilizzando il tuo SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.