Come vedere Sheffield United-Manchester City in streaming

Sheffield United-Manchester City per la terza giornata della Premier League: si parte domenica 27 agosto alle ore 15:00, con la possibilità di vederla in streaming su NOW. La cornice non è una qualunque, ma lo storico Bramall Lane, il più antico stadio al mondo ancora in grado di ospitare gare di calcio professionistico, inaugurato addirittura nel 1855.

Premier League: guarda Sheffield United-Manchester City in streaming

Nei primi due turni del campionato inglese, i padroni di casa hanno rimediato altrettante sconfitte: 0-1 contro il Crystal Palace e 2-1 con il Nottingham Forest. È dunque giunto il momento di rimediare, evitando che la situazione risulti compromessa già in partenza. Punteggio pieno in classifica invece per gli ospiti, già intenzionati a mettere le cose in chiaro e trascinati dalle reti pesanti del loro bomber norvegese Haaland.

Ai tifosi dei Blades e dei Citizens, così come a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale, segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW, con la telecronaca in italiano.

Ecco uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Heckingbottom e Guardiola, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Sheffield United (3-5-2): Foderingham, Ahmedhodzic, Egan, Robinson, Osborn, Hamer, Norwood, Vini Souza, Larouci, Traorè, Osula;

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Foden, Alvarez, Grealish, Haaland.

Una neopromossa in Premier League contro la squadra più vincente al mondo nell’ultima stagione: il pronostico è tutto dalla parte dei Citizens. Attenzione però al fattore campo e all’orgoglio del club del South Yorkshire.

È possibile attivare il pass Sport di NOW approfittando di un’offerta speciale: il primo mese di abbonamento a soli 7,99 euro. Oltre alle partite della Premier League, la piattaforma trasmette in streaming anche tre sfide per ogni turno di Serie A, le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP.

