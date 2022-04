Shiba Inu, +26% in 24 ore e l'ascesa continua

La criptovaluta del giorno è chiaramente Shiba Inu. In una giornata a tinte grigie per il mondo crypto, infatti, Shiba Inu mette a segno una performance d’altri tempi e vola rapidamente verso i massimi. Dopo aver toccato il fondo poche ore fa a quota 0,000022 dollari, infatti, già è stata approcciata quota 0,000028 e si punta alla scalata da record. Non sarà semplice e negli ultimi minuti già l’ascesa ha rallentato per poi ripartire, ma a metà giornata siamo a oltre il 26% di guadagno in 24 ore.

Qui puoi acquistare Shiba Inu su Coinbase. Dopodiché tieni d’occhio il trend seguente:

Il motivo era pressoché noto ormai da settimane: Shiba Inu era destinato all’esordio su Robinhood, tra i maggiori exchange crypto al mondo, aprendo pertanto ad una nuova piattaforma di scambio. Sulla scia di questa notizia la valuta aveva già vissuto i primi rally, ma ancora lo SHIB non era comparso sul listino e il valore era tornato sui minimi seguendo il trend generale delle crypto in questi giorni.

Oggi l’esordio si è concretizzato e la risposta è stata veemente per quanti son saliti a bordo approfittando del momento di calo vissuto nelle ultime giornate. Per costoro oggi è giornata di festa e sarà interessante vedere ora quanti assumeranno posizione di mantenimento e quanti invece venderanno per monetizzare subito l’exploit. Nonostante le notizie, Shiba non è ancora arrivato ai massimi pur avendo nuovi fondamentali per poter ambire ad un perimetro maggiore di evidenza tra gli investitori. Chi da Coinbase o dalla nuova posizione su Robinhood volesse investirci può dunque ancora agire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.