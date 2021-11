Shiba Inu Coin: oggi potrebbe arrivare il videogioco dedicato alla crypto

Finalmente è arrivata una notizia che potrebbe ridare vita a tutta l'azione che una volta coinvolgeva chi parlava di Shiba Inu Coin. Purtroppo infatti, da diversi giorni, tutto sembra essersi un po' arenato e anche la criptovaluta in sé non sta raggiungendo risultati apprezzabili dagli investitori. Ad ogni modo qualcosa si è mosso grazie a un tweet di Shytoshi Kusama, guida del progetto sulla crypto. Stando a quanto pubblicato ieri, oggi potrebbe arrivare il videogioco dedicato proprio a Shiba Inu Coin. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Shiba Inu Coin e il gioco in arrivo a breve

Tutti ci aspettiamo grandi cose da Shiba Inu Coin, soprattutto per l'aspettativa generata dal progetto fin da quando è nato. Tuttavia, con profondo rammarico, era quasi una settimana che la luce dei riflettori si stava facendo sempre più fioca con il pericolo che si spegnesse. Qualche giorno fa si sono riaccese le speranze, ma era solo un avviso di truffa del team ufficiale di Shiba Inu che metteva in guardia tutti gli investitori. Ora però, o meglio ieri, tutto sembra essere cambiato, a meno che non stiamo prendendo fischi per fiaschi.

Infatti pare proprio che Shytoshi Kusama abbia citato, in modo molto velato e non propriamente chiaro, la possibilità che oggi esca il nuovo gioco dedicato alla crypto. L'elemento indiziale potrebbe essere proprio uno degli hashtag indicati nel post, #mobilegaming, che così recita:

“Come promesso, domani avrò un nuovo mezzo che fornirà dettagli su Shiba Inu Games e presenterò il consulente/lead che lavorerà direttamente con l'AAA #gamestudio. Sono così grato per TE, @RyoshiResearch e l'intero #SHIBARMY. #oshiverse #mobilegaming“.

Questo tweet è stato pubblicato ieri, 25 novembre, alle 3:16 pomeridiane, ora locale. 12 ore prima sull'account Twitter ufficiale di Shiba Inu Coin, più precisamente alle 3:25 della mattina, ora locale, era stato postato un video alquanto enigmatico che stava anticipando proprio il tweet di Shytoshi Kusama. Niente testo, solo un video di pochi secondi che vi riproponiamo qui sotto.

Ovviamente tutto ciò ha riacceso la comunità che spera in qualcosa atto a dare una spinta rialzista a Shiba Inu Coin. Ovviamente anche solo questi annunci potrebbero aiutare la criptovaluta a risalire la china e così dare inizio a un rally in ascesa. Nondimeno, tutt'ora le cose sembrano rimaste come le avevamo lasciate, anzi forse peggio con una quotazione debole fissa ai 0,0000380 dollari segnando un triste -3,50%.