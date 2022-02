Shiba Inu quotato su Foxbit: il suo prezzo aumenta del 70%

Periodo decisamente favorevole per Shiba Inu che, negli ultimi giorni, ha collezionato risultati di tutto rispetto. Solo tre giorni fa è stata definita la migliore criptovaluta nelle 24 ore. Ora è protagonista di un altro traguardo che sta facendo notizia. In pratica l’exchange brasiliano Foxbit ha deciso di quotarla sulla sua piattaforma. Ora tutti gli oltre 950.000 utenti registrati potranno acquistarla e investire.

Dopo questa notizia, Shiba Inu ha raggiunto un aumento complessivo del 70% nell’ultima settimana. Secondo molti analisti la criptovaluta potrebbe aumentare ancora di una buona percentuale nei prossimi giorni. Potrebbe essere interessante cavalcare questo momento per acquistare SHIB su Binance e iniziare a fare trading in modo semplice, veloce e affidabile.

Shiba Inu è il quarto volume di scambi più grande

È evidente che la scelta di Foxbit ha dato un’ulteriore spinta alla quotazione di Shiba Inu. La criptovaluta però, dopo questa notizia, non si è limitata a raggiungere un record solo nel prezzo. Infatti, attualmente è il quarto volume di scambi più grande delle ultime 24 ore, seconda solo a Bitcoin, Ethereum e XRP.

Tra l’altro, secondo diversi analisti, la previsione è che il prezzo di Shiba Inu aumenterà di circa il 14%. Niente male se si pensa che, come già detto in precedenza, nell’ultima settimana la sua quotazione è aumentata del 70%. Ma non è finita qui, perché questo evento si terrà il 16 febbraio 2022, il che potrebbe spingere la criptovaluta ancora più in alto.

La rivale di Dogecoin sarà quotata su Foxbit

Ebbene sì, la rivale diretta di Dogecoin sarà quotata sulla borsa di scambio brasiliana Foxbit. L’evento è previsto per il 16 febbraio giorno in cui gli esperti credono che SHIB possa ricevere un’ulteriore spinta verso l’alto. Bisogna tener presente che Foxbit è l’exchange più vecchio dell’America Latina. Fondato nel 2014 oggi conta quasi un milione di clienti registrati. Ecco come ha annunciato l’arrivo di SHIB:

Fai spazio al cane più dolce dell’universo delle criptovalute! Non ce lo aspettavamo neanche noi, ma siamo così felici

Shiba Inu sta arrivando su Foxbit! Dal 16/02 puoi scambiare Shiba Inu con noi… Sei eccitato?

Abram alas para o doguinho mais querido do universo cripto! 🐕 A gente também não esperava por isso, mas estamos assim 👉🥰

Shiba Inu está chegando na Foxbit! A partir de 16/02 você já pode negociar Shiba Inu com a gente… Ansiosos? pic.twitter.com/ZL8jFxKsTs — Foxbit (@foxbit) February 9, 2022

Potrebbe quindi essere il momento più indicato per acquistare e investire su Shiba Inu, in attesa che il 16 febbraio possa nuovamente aumentare la sua quotazione. Uno dei migliori exchange al mondo è proprio Binance che ti offre una piattaforma completa, sicura e affidabile.

